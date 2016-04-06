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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SHB9250WT/00
Som de alta resolução
Os Philips SHB9250 com conectividade Bluetooth eliminam os cabos, mas não a qualidade de som, fornecendo graves profundos e uma nitidez pura. Alterne facilmente entre música e chamadas e desfrute de conforto quando está em movimento, graças às protecções para os ouvidos almofadadas.
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
O áudio de alta resolução oferece o melhor desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta qualidade sem cedências torna o áudio de alta resolução na melhor companhia sonora para os amantes de música. Estes auscultadores cumprem os exigentes padrões necessários para o selo de qualidade de áudio de alta resolução.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
43A05R
06/04/2016
Nederland
Comprador verificado
zie algemene waardering
Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik
Esta avaliação foi feita para SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones
Esta avaliação foi feita para SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones
Os resultados reais podem variar
Ao utilizar o cabo dos auscultadores fornecido