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Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

SHB9250WT/00

4

| (1) Avaliaç.

Som de alta resolução

Os Philips SHB9250 com conectividade Bluetooth eliminam os cabos, mas não a qualidade de som, fornecendo graves profundos e uma nitidez pura. Alterne facilmente entre música e chamadas e desfrute de conforto quando está em movimento, graças às protecções para os ouvidos almofadadas.

Ver todos os benefícios

com Digital Bass Boost

Som de alta resolução

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves profundos e som nítido

Melhoria de graves com um só toque para graves profundos e dinâmicos

Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura

Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura

O áudio de alta resolução oferece o melhor desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta qualidade sem cedências torna o áudio de alta resolução na melhor companhia sonora para os amantes de música. Estes auscultadores cumprem os exigentes padrões necessários para o selo de qualidade de áudio de alta resolução.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

1

Avaliaç.

5
3
2
1

06/04/2016

Nederland

Nederland

Comprador verificado

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Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik

Esta avaliação foi feita para SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones

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Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar

  2. Ao utilizar o cabo dos auscultadores fornecido