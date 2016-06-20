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Descontinuado
Som de alta resolução
Os Philips SHB9250 com conectividade Bluetooth eliminam os cabos, mas não a qualidade do som, fornecendo graves profundos e uma nitidez pura. Alterne facilmente entre música e chamadas e desfrute de conforto quando está em movimento, graças às protecções para os ouvidos almofadadas.
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Os seus auscultadores são concebidos de forma ergonómica para se adaptarem a si na perfeição, graças às suas protecção para os ouvidos e aos aro para a cabeça ajustáveis - para conforto e segurança verdadeiros em movimento.
As protecções almofadadas ergonómicas são fabricadas em espuma macia, proporcionando o isolamento de som perfeito, bem como um excelente conforto de utilização duradouro. A força de aperto cuidadosamente ajustada garante uma adaptação segura e entretenimento musical durante longas horas.
4.3
de 5
32
Críticas
87%
recomendam este produto
supermario78
20/06/2016
Italia
cuffie philips
gran belle cuffie ,arrivate oggi ,tempo di attesa meno di una settimana se si pensa che arrivano da eindhoven .Suono eccezzionale ,bassi straordinari ,consiglio vivamente questo prodotto per chi cerca delle cuffie ottime e un buon rapporto qualità prezzo
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Esta avaliação foi feita para SHB9250 Cuffie wireless Bluetooth®
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Tongenaar
26/09/2018
België
Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding
Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.
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Esta avaliação foi feita para SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Sim, recomendo este produto
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FCBSenioren
07/01/2017
Deutschland
Weltklasse!
Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.
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Esta avaliação foi feita para SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
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Os resultados reais podem variar
Ao utilizar o cabo dos auscultadores fornecido