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Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

SHB9250/00

4.3

| (32) Críticas | 87% recomendam este produto

Som de alta resolução

Os Philips SHB9250 com conectividade Bluetooth eliminam os cabos, mas não a qualidade do som, fornecendo graves profundos e uma nitidez pura. Alterne facilmente entre música e chamadas e desfrute de conforto quando está em movimento, graças às protecções para os ouvidos almofadadas.

Ver todos os benefícios

com Digital Bass Boost

Som de alta resolução

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves profundos e som nítido

Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves profundos e som nítido

Protecções para os ouvidos e aro para a cabeça ajustáveis para uma adaptação perfeita

Protecções para os ouvidos e aro para a cabeça ajustáveis para uma adaptação perfeita

Os seus auscultadores são concebidos de forma ergonómica para se adaptarem a si na perfeição, graças às suas protecção para os ouvidos e aos aro para a cabeça ajustáveis - para conforto e segurança verdadeiros em movimento.

Perfil almofadado ergonómico para utilização prolongada confortável

Perfil almofadado ergonómico para utilização prolongada confortável

As protecções almofadadas ergonómicas são fabricadas em espuma macia, proporcionando o isolamento de som perfeito, bem como um excelente conforto de utilização duradouro. A força de aperto cuidadosamente ajustada garante uma adaptação segura e entretenimento musical durante longas horas.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

32

Críticas

87%

recomendam este produto

3
2

20/06/2016

Italia

Italia

cuffie philips

gran belle cuffie ,arrivate oggi ,tempo di attesa meno di una settimana se si pensa che arrivano da eindhoven .Suono eccezzionale ,bassi straordinari ,consiglio vivamente questo prodotto per chi cerca delle cuffie ottime e un buon rapporto qualità prezzo

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Esta avaliação foi feita para SHB9250 Cuffie wireless Bluetooth®

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26/09/2018

België

België

Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding

Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.

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Esta avaliação foi feita para SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Sim, recomendo este produto

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07/01/2017

Deutschland

Deutschland

Weltklasse!

Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.

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Esta avaliação foi feita para SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar

  2. Ao utilizar o cabo dos auscultadores fornecido