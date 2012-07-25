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Descontinuado
SHC2000/30
Ligação sem fios por infravermelhos
Estes auscultadores sem fios de tamanho total, por infravermelhos e recarregáveis, combinam a qualidade e a utilização prática, permitindo-lhe desfrutar da sua música ou do seu televisor em sua casa.
Adaptação ajustável
Transmissão de infravermelhos
Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.
O aro para a cabeça destes auscultadores Philips facilita uma adaptação perfeita à cabeça. O mecanismo ajusta-se automaticamente para maior conforto.
Ao utilizar frequências de rádio (RF) muito elevadas para a ligação de transmissão assegura uma recepção clara e límpida.
3.7
de 5
15
Críticas
Stevethetaxi
25/07/2012
United Kingdom
Great headphones.
Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips
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Esta avaliação foi feita para SHC2000 Wireless Headphone
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downlands
02/10/2011
United Kingdom
a good product for nighy time listening
I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC2000 Wireless hi-fi headphones
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KFOC
31/07/2011
United Kingdom
Clear sound, no hiss
I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.
Sim, recomendo este produto
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