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Descontinuado
SHC5100/10
Liberdade sem fios
Acabaram-se as preocupações com os cabos, agora pode movimentar-se livremente pela casa e desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve destes auscultadores Philips SHC5100/10, não tem de se preocupar com longos períodos de utilização.
Over-ear
Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior são ajustados deslizando um aro para a cabeça extensível para a posição correcta. Isto pode ser incómodo, visto que normalmente isto tem de ser feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. Arranje a sua música mais rapidamente e com maior facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, com auto-ajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente ao formato e tamanho da sua cabeça.
O controlador dos altifalantes de 32 mm é um elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que proporciona som sem distorção com qualquer potência de entrada.
Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.
3.5
de 5
90
Críticas
jac66
26/06/2019
United Kingdom
Just about to purchase my third pair.
Had these head phones for as long as I can remember. I can honestly say I use them everyday to listen to the TV. I use them in the morning before I go to work to listen to the TV while my husband is still asleep. I use them when I am working around the house and in the garden. I have a large garden and the headphones work in every corner of the garden. I have got my moneys worth from the previous pairs as I have worn them out from constant use. Would be lost without them.
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prestonspoetry
13/05/2017
United Kingdom
Fantastic
I had all my old LPS and singles in the loft. My sons bought me a cheap record deck but the speakers were terrible. They then bought me a set of Philips headphones. Wow! I could put a record on in my study, go out and do the gardening listening to all my old records with a better quality than I'd ever heard them before!
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JJ23
18/07/2015
United Kingdom
Excellent Product
I have used these headphones for almost a decade. I have bad hearing, so I use them to listen at a higher volume without disturbing my neighbours. I connect them to my TV, laptop or phone. I have not experienced the distortion that other users have mentioned. I have found it best to have a high volume output from the TV/laptop/phone, and use the headphones to obtain the correct volume. There is a poor connection from the mains power to the base unit, and after a few years this becomes damaged and stops working. I am about to buy my third set of headphones. Overall I'm very pleased with this product.
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