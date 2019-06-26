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Descontinuado

Auscultadores Hi-Fi sem fios

SHC5100/10

3.5

| (90) Críticas

Liberdade sem fios

Acabaram-se as preocupações com os cabos, agora pode movimentar-se livremente pela casa e desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve destes auscultadores Philips SHC5100/10, não tem de se preocupar com longos períodos de utilização.

Ver todos os benefícios

Auscultadores sem fios totalmente recarregáveis

Liberdade sem fios

  • Over-ear

Aro para a cabeça com interior regulável

Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior são ajustados deslizando um aro para a cabeça extensível para a posição correcta. Isto pode ser incómodo, visto que normalmente isto tem de ser feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. Arranje a sua música mais rapidamente e com maior facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, com auto-ajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente ao formato e tamanho da sua cabeça.

O controlador dos altifalantes de 32 mm proporciona um som excelente

O controlador dos altifalantes de 32 mm é um elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que proporciona som sem distorção com qualquer potência de entrada.

Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

90

Críticas

26/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Just about to purchase my third pair.

Had these head phones for as long as I can remember. I can honestly say I use them everyday to listen to the TV. I use them in the morning before I go to work to listen to the TV while my husband is still asleep. I use them when I am working around the house and in the garden. I have a large garden and the headphones work in every corner of the garden. I have got my moneys worth from the previous pairs as I have worn them out from constant use. Would be lost without them.

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13/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic

I had all my old LPS and singles in the loft. My sons bought me a cheap record deck but the speakers were terrible. They then bought me a set of Philips headphones. Wow! I could put a record on in my study, go out and do the gardening listening to all my old records with a better quality than I'd ever heard them before!

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18/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Product

I have used these headphones for almost a decade. I have bad hearing, so I use them to listen at a higher volume without disturbing my neighbours. I connect them to my TV, laptop or phone. I have not experienced the distortion that other users have mentioned. I have found it best to have a high volume output from the TV/laptop/phone, and use the headphones to obtain the correct volume. There is a poor connection from the mains power to the base unit, and after a few years this becomes damaged and stops working. I am about to buy my third set of headphones. Overall I'm very pleased with this product.

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