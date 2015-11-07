Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SHC5102/10
Liberdade sem fios
Acabaram-se as preocupações com os cabos, com estes auscultadores da Philips pode movimentar-se livremente pela casa para desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve, não tem de se preocupar com longos períodos de utilização.
Over-ear
Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.
Estes auscultadores foram concebidos para utilização com pilhas recarregáveis. Não precisa de se preocupar com os custos da utilização regular.
Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior são ajustados deslizando um aro para a cabeça extensível para a posição correcta. Isto pode ser incómodo, visto que normalmente isto tem de ser feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. Arranje a sua música mais rapidamente e com maior facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, com auto-ajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente ao formato e tamanho da sua cabeça.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.2
de 5
26
Críticas
Griffinwar
07/11/2015
France
Bon rapport qualité prix
Produits de bonne qualité, son vraiment agréable et bien dosé parfais pour deux personnes. Autonomie vraiment très correct. Bonne porté. Pour ce qui on du souffle pensé à bien régler vos différentes sources audio.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
Bertrandhuet
15/12/2012
France
Astuce
Les gens ne comprennent pas forcement tous sur l'amplification du son. Le"souffle" n'est pas proportionnel à la puissance que nous demandons à la TV(vous n'avez jamais remarquer, quand nous avions des boîtier TNT, il fallait monter le son du boitier à fond et celle de la TV pas trop pour avoir un son bien plus correcte?) Petit conseil: Brancher votre casque, baisez le son du cause à fond, montez le son de la TV à 80% de sa puissance maxi (=0dB), puis montez doucement le son du casque et voila, son parfait. Après, suivant les téléviseurs, la prise casque et soi en parallèle des haut-parleurs (faite la manipulation ci-dessus), soi c'est un circuit à part, qu'il faut régler à 80%. voila, bon film...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
marsteau
15/07/2012
France
parfait
très bonne performance ; bonne qualité d’écoute. je suis prêt a le recommander a mes amis .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil