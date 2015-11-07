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Descontinuado

Auscultadores Hi-Fi sem fios

SHC5102/10

3.2

| (26) Críticas

Liberdade sem fios

Acabaram-se as preocupações com os cabos, com estes auscultadores da Philips pode movimentar-se livremente pela casa para desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve, não tem de se preocupar com longos períodos de utilização.

Ver todos os benefícios

Auscultadores totalmente recarregáveis

Liberdade sem fios

  • Over-ear

Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutro compartimento.

Totalmente recarregável

Estes auscultadores foram concebidos para utilização com pilhas recarregáveis. Não precisa de se preocupar com os custos da utilização regular.

Aro para a cabeça com interior regulável

Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior são ajustados deslizando um aro para a cabeça extensível para a posição correcta. Isto pode ser incómodo, visto que normalmente isto tem de ser feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. Arranje a sua música mais rapidamente e com maior facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, com auto-ajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente ao formato e tamanho da sua cabeça.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

26

Críticas

07/11/2015

France

France

Bon rapport qualité prix

Produits de bonne qualité, son vraiment agréable et bien dosé parfais pour deux personnes. Autonomie vraiment très correct. Bonne porté. Pour ce qui on du souffle pensé à bien régler vos différentes sources audio.

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Esta avaliação foi feita para SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil

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15/12/2012

France

France

Astuce

Les gens ne comprennent pas forcement tous sur l'amplification du son. Le"souffle" n'est pas proportionnel à la puissance que nous demandons à la TV(vous n'avez jamais remarquer, quand nous avions des boîtier TNT, il fallait monter le son du boitier à fond et celle de la TV pas trop pour avoir un son bien plus correcte?) Petit conseil: Brancher votre casque, baisez le son du cause à fond, montez le son de la TV à 80% de sa puissance maxi (=0dB), puis montez doucement le son du casque et voila, son parfait. Après, suivant les téléviseurs, la prise casque et soi en parallèle des haut-parleurs (faite la manipulation ci-dessus), soi c'est un circuit à part, qu'il faut régler à 80%. voila, bon film...

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15/07/2012

France

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parfait

très bonne performance ; bonne qualité d’écoute. je suis prêt a le recommander a mes amis .

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