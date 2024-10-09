Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
SHC5200/10
Transmissão FM
Ajuste confortável
Até 14 horas de reprodução
O controlador das colunas de 32 mm é um elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que proporciona som sem distorção com qualquer potência de entrada.
Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior são ajustados deslizando um aro para a cabeça extensível para a posição correta. Isto pode ser incómodo, visto que normalmente isto tem de ser feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. Arranje a sua música mais rapidamente e com maior facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, com autoajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente ao formato e tamanho da sua cabeça.
Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.
3.3
de 5
83
Críticas
Alejand
09/10/2024
España
Aurículas magníficos
Estos auriculares son muy buenos, yo lo utilizo para escucha la tele. Puedo oir la tele mientras otras personas las oyen por los auriculares.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5200 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5200 Auricular Hi-Fi inalámbrico
mcpsico
08/01/2018
España
Me gusta el producto
Lo recomiendo. Es cómodo, se escucha muy bien y se adapta a mis necesidades, ya que uso audífono. Un regalo estupendo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5200 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5200 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Manxjc
17/01/2024
United Kingdom
Comprador verificado
Easy listening.
I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.
Pontos positivos
Light weight, easy to adjust volume.
Pontos negativos
None found so far.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC5200 Wireless Hi-Fi Headphone