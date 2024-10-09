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Auscultadores Hi-Fi sem fios

SHC5200/10

3.3
| (83) Críticas
Liberdade sem fios
Acabaram-se as preocupações com os cabos. Agora, pode movimentar-se livremente pela casa e desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve destes auscultadores Philips SHC5200/10, não tem de se preocupar durante longos períodos de utilização.
Ver todos os benefícios

Auscultadores sem fios totalmente recarregáveis

Liberdade sem fios

  • Transmissão FM

  • Ajuste confortável

  • Até 14 horas de reprodução

O controlador das colunas de 32 mm proporciona um som excelente

O controlador das colunas de 32 mm é um elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que proporciona som sem distorção com qualquer potência de entrada.

Aro para a cabeça com interior regulável

Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior são ajustados deslizando um aro para a cabeça extensível para a posição correta. Isto pode ser incómodo, visto que normalmente isto tem de ser feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. Arranje a sua música mais rapidamente e com maior facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, com autoajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente ao formato e tamanho da sua cabeça.

O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.

Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

83

Críticas

09/10/2024

España

España

Aurículas magníficos

Estos auriculares son muy buenos, yo lo utilizo para escucha la tele. Puedo oir la tele mientras otras personas las oyen por los auriculares.

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Esta avaliação foi feita para SHC5200 Auricular Hi-Fi inalámbrico

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08/01/2018

España

España

Me gusta el producto

Lo recomiendo. Es cómodo, se escucha muy bien y se adapta a mis necesidades, ya que uso audífono. Un regalo estupendo.

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17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Easy listening.

I am hard of hearing so usually when watching TV I have to higher the volume. This causes the rest of the family to complain that it is too loud. Now with using these head phones all is piece & quiet & we all enjoy listening to the TV. They are very good, light weight & easy to adjust.

Pontos positivos

Light weight, easy to adjust volume.

Pontos negativos

None found so far.

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