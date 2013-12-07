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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SHD9200/10
Som surround
Seja totalmente envolvido pela experiência do melhor som 3D cinematográfico em casa com os auscultadores SHD9200, que incluem a transmissão de áudio sem fios descomprimido da Kleer para um som puro e rico em detalhes. Concebidos para um conforto verdadeiro, liberdade e para o puro prazer de audição.
Over-ear
Preto
A tecnologia de som 3D reproduz um som multidimensional para uma experiência cinematográfica fabulosa e envolvente.
Os controlos de volume são localizados de forma conveniente nas protecções das orelhas para ajustes de som rápidos e intuitivos. Não precisa de procurar o botão para aumentar ou diminuir o volume – basta tocar na parte superior da protecção das orelhas para aumentar o volume ou tocar na parte inferior da protecção para diminuir o volume.
Os diafragmas dos altifalantes de 40 mm em neodímio proporcionam um desempenho superior de som em alta fidelidade.
3.5
de 5
22
Críticas
desdi
07/12/2013
España
facil uso y larga duracion
me parece una buena idea para evitar los cables por el salon y sobre todo la comodidad de la distancia y movilidad.
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Esta avaliação foi feita para SHD9200 Auriculares HiFi inalámbricos
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MVisser
17/06/2015
Nederland
Comprador verificado
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHD9200 Wireless HiFi Headphones
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Ton888
17/06/2015
Nederland
Comprador verificado
Deze draadloze headset geeft een prima geluid
Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.
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