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Descontinuado

Auscultadores HiFi sem Fios

SHD9200/10

3.5

| (22) Críticas

Som surround

Seja totalmente envolvido pela experiência do melhor som 3D cinematográfico em casa com os auscultadores SHD9200, que incluem a transmissão de áudio sem fios descomprimido da Kleer para um som puro e rico em detalhes. Concebidos para um conforto verdadeiro, liberdade e para o puro prazer de audição.

Ver todos os benefícios

Sistema de auscultadores digitais sem fios

Som surround

  • Over-ear

  • Preto

Tecnologia de som 3D para um som cinematográfico multidimensional

Tecnologia de som 3D para um som cinematográfico multidimensional

A tecnologia de som 3D reproduz um som multidimensional para uma experiência cinematográfica fabulosa e envolvente.

Controlo do volume sem fios para utilização cómoda e intuitiva

Os controlos de volume são localizados de forma conveniente nas protecções das orelhas para ajustes de som rápidos e intuitivos. Não precisa de procurar o botão para aumentar ou diminuir o volume – basta tocar na parte superior da protecção das orelhas para aumentar o volume ou tocar na parte inferior da protecção para diminuir o volume.

Diafragmas de altifalantes em neodímio de 40 mm para um som Hi-Fi superior

Diafragmas de altifalantes em neodímio de 40 mm para um som Hi-Fi superior

Os diafragmas dos altifalantes de 40 mm em neodímio proporcionam um desempenho superior de som em alta fidelidade.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

22

Críticas

07/12/2013

España

España

facil uso y larga duracion

me parece una buena idea para evitar los cables por el salon y sobre todo la comodidad de la distancia y movilidad.

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17/06/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

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17/06/2015

Nederland

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Deze draadloze headset geeft een prima geluid

Het product is een stuk duurder dan de SHD8600, echter ook kwalitatief beter. De wijze van opladen is totaal anders en verwerkt in de boog, slimme keuze om te komen tot goed oplaad contactpunt. Door het gehele huis te gebruiken zonder geluidsverlies.

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