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Descontinuado
SHE3805PK/00
Graves extra
Os SHE3805 são pequenos e coloridos e têm um som potente graças aos altifalantes eficientes que fornecem graves ultra dinâmicos. As capas macias com aplicações ovais na saída asseguram uma adaptação ergonómica, enquanto o microfone integrado alterna facilmente entre música e chamadas.
Rosa
O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a recepção de chamadas - facilmente para se manter sempre ligado às coisas mais importantes para si.
As capas estão disponíveis em 3 tamanhos - pequeno, médio e grande - para uma adaptação perfeita e personalizada.
Para aumentar a vida útil dos seus auscultadores, o compensador em borracha macia e o cabo protegem a ligação contra danos causados por torções repetidas.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
RVRoly
15/03/2015
España
Muy buenos!
Si, este producto muy bueno el sonido muy claro para un precio bajo lo mejor el microfono es de muy buena calidad y las gomitas son de un material muy bueno y comodo. Lo unico malo es el diseño del conector en "L" ya que esta hecho de goma y sera lo primero que se arruine deberia de ser de otro material mas resistente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
mikemunoz
01/09/2014
España
Te sorprenderá!!!
Lo compré con pocas expectativas pero wow me llenó los oídos con la calidad de sus graves y medios... Nada que envidiarle a marcas caras... Philips es garantía!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE3805BK Auriculares intrauditivos con micro
Sim, recomendo este produto
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