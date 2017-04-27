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  • Ultra leve. Som potente.
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Descontinuado

Auscultadores com microfone

SHE4205BK/00

3.5
| (12) Críticas
Ultra leve. Som potente.
Uma adição perfeita ao seu dia para usar sem esforço, os auscultadores Philips Flite Hyprlite fornecem um som nítido com um conforto relaxante. Extremamente finos e incrivelmente leves, quase não notará que está a utilizá-los.
Ver todos os benefícios

Auscultadores que desafiam a gravidade

Ultra leve. Som potente.

  • Diafragmas de 12,2 mm; auricular aberto

  • Auricular

Cabo resistente com compensador de tensão

Cabo resistente com compensador de tensão

Leve não significa frágil. Construído para um estilo de vida activo, o cabo dos auscultadores tem um compensador de tensão incorporado para maior durabilidade e vida útil mais longa.

Detalhes metálicos elegantes e brilhantes

Detalhes metálicos elegantes e brilhantes

Design emblemático com detalhes modernos e brilhantes.

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir/parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.5

de 5

12

Críticas

3

27/04/2017

España

España

Magníficos.

Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.

Esta avaliação foi feita para SHE4205BK Auriculares con micrófono

Esta avaliação foi feita para SHE4205BK Auriculares con micrófono

04/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Best for outdoors

The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.

Esta avaliação foi feita para SHE4205BK Headphones with mic

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07/12/2016

France

France

grandes qualites & design

Ces écouteurs sont d'un son superbe et pas de bruit autour :-)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE4205WT Casque avec Micro

Sim, recomendo este produto

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