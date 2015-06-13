ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Leveza e conforto
  • Leveza e conforto
  • Leveza e conforto
  • Leveza e conforto
  • Leveza e conforto
  • Leveza e conforto
  • Leveza e conforto
  • Leveza e conforto
  • Leveza e conforto
  • Leveza e conforto

Descontinuado

Auscultadores Estéreo

SHP1900/10

4
| (19) Críticas | 89% recomendam este produto
Leveza e conforto
Auscultadores grandes com design leve para uma audição confortável
Ver todos os benefícios

Leveza e conforto

  • Over-ear

  • Preto

Cabo com 2 m de comprimento que lhe permite colocar o leitor na bolsa

O comprimento ideal de cabo, para lhe dar maior liberdade de movimentos e para que possa escolher o local para onde prefere levar o seu dispositivo de áudio.

Protecções de tamanho total bloqueiam o ruído externo

Aro para a cabeça totalmente ajustável para se adaptar a cabeças de todos os tamanhos

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

19

Críticas

89%

recomendam este produto

13/06/2015

España

España

Excelente

Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP1900 Auriculares estéreo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP1900 Auriculares estéreo

17/04/2013

España

España

casi perfecto

excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP1900 Auriculares estéreo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP1900 Auriculares estéreo

05/03/2020

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für den Preis.

Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.

Pontos positivos

Guter preis mit guter qulität.

Pontos negativos

Klobig

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP1900 Stereokopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP1900 Stereokopfhörer

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis