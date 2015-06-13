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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Over-ear
Preto
O comprimento ideal de cabo, para lhe dar maior liberdade de movimentos e para que possa escolher o local para onde prefere levar o seu dispositivo de áudio.
4.0
de 5
19
Críticas
89%
recomendam este produto
Anonymo
13/06/2015
España
Excelente
Unos auriculares excelente, no se puede pedir mas por lo que valen, para mi Philips se ha salido con ellos, una calidad de sonido muy limpia y natural, tienen una gama de sonidos brutal, tiene unos bajos fuertes y limpios, unos medios muy bueno y quizas peque un poco de falta de agudos (Poca cosa realmente). Son muy comodos por lo que puedes usarlos durante horas sin apenas molestarte, lo unico que se echa en falta es un poco de acolchado en la banda de arriba. Sin duda por el precio en el que se mueven estos auriculares los recomendaria sin dudarlo, he probado bastantes y estos son para mi los mejores.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP1900 Auriculares estéreo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP1900 Auriculares estéreo
leomarbellaonsoundcloud
17/04/2013
España
casi perfecto
excelente diseño , tamaño , calidad de sonido , peso y comodidad. solo echo de menos un control de volumen en el cable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP1900 Auriculares estéreo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP1900 Auriculares estéreo
SuchtFrosch
05/03/2020
Deutschland
Hervorragend für den Preis.
Diese Kopfhörer sind zwar etwas klobig aber haben für den preis eine alle Erwartungen übertreffende Audioqualität.
Pontos positivos
Guter preis mit guter qulität.
Pontos negativos
Klobig
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP1900 Stereokopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP1900 Stereokopfhörer