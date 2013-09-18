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Descontinuado
Conforto fantástico e totalmente ajustável
Auscultadores grandes e leves com banda para a cabeça completamente ajustável e protecções para as orelhas que proporcionam uma adaptação excelente e uma audição confortável
Diafragmas de 40 mm/posterior aberta
Over-ear
O comprimento ideal de cabo, para lhe dar maior liberdade de movimentos e para que possa escolher o local para onde prefere levar o seu dispositivo de áudio.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.3
de 5
23
Críticas
84%
recomendam este produto
ReyArturo
18/09/2013
España
Perfectos
Recomiendo altamente este producto, me a gustado bastante, buena calidad de audio. Son perfectos.
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aurobindo1967
17/04/2013
España
Buenos teniendo en cuenta su précio
Este modelo lleva muchos años en el mercado; son los sbc hp-200 que ahora son los shp2000.Tengo ambos el primero lo compré en el 2003,y siguen funcionando.El shp2000 lo compré en el 2013,he hecho comparaciones y el sonido no se ha degradado pasados 10 años.Estos cascos puede que no sean los mas vistosos o bonitos,pero suenan bien y son asequibles.Saludos
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SoundMaster
17/05/2017
United Kingdom
Perfect
My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.
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