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Descontinuado

Auscultadores Estéreo

SHP5401/00

4.8

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Para usar em casa ou em viagem

Estes auscultadores estéreo combinam um som poderoso com uma portabilidade leve, oferecendo-lhe um som excelente e o máximo de conforto de utilização no interior e no exterior da sua casa

Ver todos os benefícios

Para usar em casa ou em viagem

  • Para uso no interior e no exterior

O cabo de um único lado evita o enrolamento e aumenta o conforto

O cabo é convenientemente ligado apenas a um lado, reduzindo consideravelmente o risco de enrolamento e simplificando a sua recolha para arrumação.

O ouvido fica todo tapado, optimizando-se a qualidade do som

As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.

Fita almofadada e ultra suave, para um óptimo conforto de utilização

O aro para a cabeça almofadado e ultra suave, com um material semelhante às almofadas do auricular, permite uma adaptação agradável e segura ao topo da sua cabeça, sem fazer qualquer pressão contra o crânio.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.8

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

02/08/2012

Italia

Italia

Una cuffia eccellente

Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.

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Esta avaliação foi feita para SHP5401 Stereo Headphones

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05/01/2012

Nederland

Nederland

goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon

voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.

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20/12/2011

Nederland

Nederland

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