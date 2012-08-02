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Descontinuado
Para usar em casa ou em viagem
Estes auscultadores estéreo combinam um som poderoso com uma portabilidade leve, oferecendo-lhe um som excelente e o máximo de conforto de utilização no interior e no exterior da sua casa
Para uso no interior e no exterior
O cabo é convenientemente ligado apenas a um lado, reduzindo consideravelmente o risco de enrolamento e simplificando a sua recolha para arrumação.
As protecções de tamanho total destes auscultadores Philips cobrem todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um diafragma maior e com melhor desempenho.
O aro para a cabeça almofadado e ultra suave, com um material semelhante às almofadas do auricular, permite uma adaptação agradável e segura ao topo da sua cabeça, sem fazer qualquer pressão contra o crânio.
4.8
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
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Esta avaliação foi feita para SHP5401 Stereo Headphones
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gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
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20/12/2011
Nederland
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