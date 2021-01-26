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Descontinuado

Auscultadores desportivos

SHQ1300LF/00

4.1

| (7) Críticas | 83% recomendam este produto

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

Consiga um novo recorde pessoal com os auscultadores Actionfit SHQ1300 com peso pluma. Resistentes à transpiração e à chuva, estes auscultadores robustos garantem graves potentes e uma adaptação perfeita, graças aos diafragmas de alto desempenho e a um bloqueio de estabilidade em forma de C.

Ver todos os benefícios

Adaptação segura e ultra leve

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior aberta

  • Auricular

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Design ultra leve de 5,7 g que proporciona o máximo conforto

Design ultra leve de 5,7 g que proporciona o máximo conforto

Pesando apenas 5,7 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.

Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

Os auriculares ActionFit incluem um grampo de cabo, para que o mesmo não o atrapalhe enquanto tenta ultrapassar os seus limites.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.1

de 5

7

Críticas

83%

recomendam este produto

3
2

26/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Intelligent design and wonderful functionality

I like the way they stay in my ears and are very comfortable. Most importantly, they allow me to hear what is going on around me as I exercise by biking or walking. Music-wise, while obviously not being of hi-fi standard, they have a lively musical profile, making pop music in particular very engaging. Clever sweat-proof design and adjustability to find the right fit, along with enclosed carrying pouch, make these headphones a winner for me. Only downside: I don't appreciate the flashy orange and white design of the ones I could find on Amazon! Would have bought the lower profile green and white design if I could have found it

Pontos positivos

They stay in the ears. Allow me to hear what is going on around me. Perfectly good sound for when out and about

Pontos negativos

Orange and white colouring too flashy

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Sports headphones

Data de utilização 2019-12-26

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Sports headphones

Data de utilização 2019-12-26

21/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

Excellent product, I think the sound is fantastic for the price. Will be purchasing another.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Sports headphones

Sim, recomendo este produto

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18/01/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottime, buon bilanciamento audio !!

[Employee of philipsglobal] Ben bilanciate, durante lo sport non si muovono minimamente... Philips si conferma ancora un buon brand, rapporto qualità/prezzo eccellente.

Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Sports headphones

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Avisos legais

  1. Certificação IPX4 e IPX7 para auscultadores e IPX2 para auriculares.