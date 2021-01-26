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Descontinuado
SHQ1300LF/00
Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare
Consiga um novo recorde pessoal com os auscultadores Actionfit SHQ1300 com peso pluma. Resistentes à transpiração e à chuva, estes auscultadores robustos garantem graves potentes e uma adaptação perfeita, graças aos diafragmas de alto desempenho e a um bloqueio de estabilidade em forma de C.
Diafragmas de 8,6 mm/posterior aberta
Auricular
Pesando apenas 5,7 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.
Os auriculares ActionFit incluem um grampo de cabo, para que o mesmo não o atrapalhe enquanto tenta ultrapassar os seus limites.
4.1
de 5
7
Críticas
83%
recomendam este produto
Bee-Em
26/01/2021
United Kingdom
Intelligent design and wonderful functionality
I like the way they stay in my ears and are very comfortable. Most importantly, they allow me to hear what is going on around me as I exercise by biking or walking. Music-wise, while obviously not being of hi-fi standard, they have a lively musical profile, making pop music in particular very engaging. Clever sweat-proof design and adjustability to find the right fit, along with enclosed carrying pouch, make these headphones a winner for me. Only downside: I don't appreciate the flashy orange and white design of the ones I could find on Amazon! Would have bought the lower profile green and white design if I could have found it
Pontos positivos
They stay in the ears. Allow me to hear what is going on around me. Perfectly good sound for when out and about
Pontos negativos
Orange and white colouring too flashy
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Sports headphones
Data de utilização 2019-12-26
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Sports headphones
Data de utilização 2019-12-26
Bond40
21/10/2016
United Kingdom
Great value for money
Excellent product, I think the sound is fantastic for the price. Will be purchasing another.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Sports headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Sports headphones
Tek87t
18/01/2017
Italia
Comprador verificado
Ottime, buon bilanciamento audio !!
[Employee of philipsglobal] Ben bilanciate, durante lo sport non si muovono minimamente... Philips si conferma ancora un buon brand, rapporto qualità/prezzo eccellente.
Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Sports headphones
Esta avaliação foi feita para SHQ1300LF Sports headphones
Certificação IPX4 e IPX7 para auscultadores e IPX2 para auriculares.