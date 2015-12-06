ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia principal em utilização
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto em utilização

Descontinuado

ActionFitAuscultadores desportivos

SHQ2300LF/00

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

Mantenha os seus auscultadores Actionfit SHQ2300 firmemente colocados nas suas orelhas, independentemente dos seus movimentos, graças a um anel de estabilidade exclusivo. Concentre-se apenas no seu treino e não em apanhar os auscultadores depois de caírem.

Ver todos os benefícios

Adaptação segura e leve

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada

  • Auricular

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Design ultra leve de 4,3 g que proporciona o máximo conforto

Design ultra leve de 4,3 g que proporciona o máximo conforto

Pesando apenas 4,3 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.

Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

Os auriculares ActionFit incluem um grampo de cabo, para que o mesmo não o atrapalhe enquanto tenta ultrapassar os seus limites.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
2
1

06/12/2015

Suisse

Suisse

Fitnesstauglichkeit

Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

01/01/2020

Italia

Italia

Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?

Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?

Pontos positivos

Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.

Pontos negativos

Non sono in produzione (?)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Data de utilização 2018-01-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Data de utilização 2018-01-01

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis