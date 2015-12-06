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Descontinuado
SHQ2300LF/00
Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare
Mantenha os seus auscultadores Actionfit SHQ2300 firmemente colocados nas suas orelhas, independentemente dos seus movimentos, graças a um anel de estabilidade exclusivo. Concentre-se apenas no seu treino e não em apanhar os auscultadores depois de caírem.
Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada
Auricular
Pesando apenas 4,3 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.
Os auriculares ActionFit incluem um grampo de cabo, para que o mesmo não o atrapalhe enquanto tenta ultrapassar os seus limites.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
SportFit
06/12/2015
Suisse
Fitnesstauglichkeit
Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
01/01/2020
Italia
Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?
Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?
Pontos positivos
Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.
Pontos negativos
Non sono in produzione (?)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Data de utilização 2018-01-01
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2018-01-01