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Descontinuado
SHQ3200WT/10
Sintonizado para o desporto
Com o seu gancho para as orelhas ajustável, os auscultadores SHQ3200 leves e resistentes à transpiração permitem-lhe concentrar-se no seu treino, sem perder a motivação. Se não fosse o som surpreendente que o mantém em movimento, nem se daria conta que os está a utilizar.
ActionFit
Gancho para as orelhas
Branco
Os seus auscultadores ActionFit foram concebidos especificamente para serem duradouros e resistentes. O cabo revestido a Kevlar está bem protegido contra rasgões e rupturas, e pode resistir em ambientes extremos – e treinos extremos.
Não há nada melhor do que batidas musicais fortes para o ajudar a entrar no seu ritmo de treino. Com os auscultadores ActionFit, as suas batidas são fornecidas por graves extremamente profundos e dinâmicos que melhoram qualquer exercício, permitindo-lhe avançar para um nível superior.
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4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja