ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Imagem principal

Descontinuado

ActionFitAuscultadores com gancho desportivos

SHQ3200WT/10

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Sintonizado para o desporto

Com o seu gancho para as orelhas ajustável, os auscultadores SHQ3200 leves e resistentes à transpiração permitem-lhe concentrar-se no seu treino, sem perder a motivação. Se não fosse o som surpreendente que o mantém em movimento, nem se daria conta que os está a utilizar.

Ver todos os benefícios

Com gancho ajustável para as orelhas para uma adaptação segura

Sintonizado para o desporto

  • ActionFit

  • Gancho para as orelhas

  • Branco

Cabo reforçado a Kevlar para a melhor durabilidade

Cabo reforçado a Kevlar para a melhor durabilidade

Os seus auscultadores ActionFit foram concebidos especificamente para serem duradouros e resistentes. O cabo revestido a Kevlar está bem protegido contra rasgões e rupturas, e pode resistir em ambientes extremos – e treinos extremos.

Escolha entre 3 tamanhos de auricular para uma adaptação ideal

Escolha entre 3 tamanhos de auricular para uma adaptação ideal

Graves poderosos para aumentar a motivação

Graves poderosos para aumentar a motivação

Não há nada melhor do que batidas musicais fortes para o ajudar a entrar no seu ritmo de treino. Com os auscultadores ActionFit, as suas batidas são fornecidas por graves extremamente profundos e dinâmicos que melhoram qualquer exercício, permitindo-lhe avançar para um nível superior.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis