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Descontinuado
SHQ3200/10
Sintonizado para o desporto
Com o seu gancho ajustável para as orelhas patenteado, os SHQ3200 leves e resistentes à transpiração permitem-lhe concentrar-se no seu treino, sem perder a motivação. Se não fosse o som surpreendente que o mantém em movimento, nem se daria conta de que os está a utilizar.
ActionFit
Cor-de-laranja e cinzento
Com o seu gancho para as orelhas ajustável patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram a melhor adaptação - segura mas confortável. Precisa apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para os adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora está pronto para conquistar qualquer treino ou terreno – os seus auscultadores permanecem em posição, em todas as circunstâncias.
Não há nada melhor do que batidas musicais fortes para o ajudar a entrar no seu ritmo de treino. Com os auscultadores ActionFit, as suas batidas são fornecidas por graves extremamente profundos e dinâmicos que melhoram qualquer exercício, permitindo-lhe avançar para um nível superior.
2.3
de 5
22
Críticas
Ignatiusiggy
02/08/2022
United Kingdom
Gym Headphones
I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.
Pontos positivos
Love the hooks and the color and the water/sweat resistance
Pontos negativos
hard to find to purchase
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Data de utilização 2020-08-02
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2020-08-02
rallemus
02/12/2012
Danmark
Mega godt produkt
Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem
Sim, recomendo este produto
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ahdrig
27/10/2014
España
Justo lo que buscaba
Necesitaba unos cascos para el deporte que se sujetaran, aguantaran el sudor y oyera la música sin oír lo de alrededor mía. Los bajos se oyen genial y no aprecio apenas distorsión del sonido
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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200 Auriculares deport., gancho para oreja
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