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Descontinuado

ActionFitAuscultadores com gancho desportivos

SHQ3200/10

2.3

| (22) Críticas

Sintonizado para o desporto

Com o seu gancho ajustável para as orelhas patenteado, os SHQ3200 leves e resistentes à transpiração permitem-lhe concentrar-se no seu treino, sem perder a motivação. Se não fosse o som surpreendente que o mantém em movimento, nem se daria conta de que os está a utilizar.

Ver todos os benefícios

Com gancho ajustável para as orelhas para uma adaptação segura

Sintonizado para o desporto

  • ActionFit

  • Cor-de-laranja e cinzento

Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação segura

Gancho ajustável para as orelhas patenteado para uma adaptação segura

Com o seu gancho para as orelhas ajustável patenteado, os auscultadores ActionFit asseguram a melhor adaptação - segura mas confortável. Precisa apenas de colocar os auscultadores nas orelhas e deslizar o gancho ajustável para cima ou para baixo para os adaptar confortavelmente à sua orelha. Agora está pronto para conquistar qualquer treino ou terreno – os seus auscultadores permanecem em posição, em todas as circunstâncias.

Bloqueador reflector no cabo

Bloqueador reflector no cabo

Graves poderosos para aumentar a motivação

Graves poderosos para aumentar a motivação

Não há nada melhor do que batidas musicais fortes para o ajudar a entrar no seu ritmo de treino. Com os auscultadores ActionFit, as suas batidas são fornecidas por graves extremamente profundos e dinâmicos que melhoram qualquer exercício, permitindo-lhe avançar para um nível superior.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

22

Críticas

02/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Gym Headphones

I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.

Pontos positivos

Love the hooks and the color and the water/sweat resistance

Pontos negativos

hard to find to purchase

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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Data de utilização 2020-08-02

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Data de utilização 2020-08-02

02/12/2012

Danmark

Danmark

Mega godt produkt

Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem

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27/10/2014

España

España

Justo lo que buscaba

Necesitaba unos cascos para el deporte que se sujetaran, aguantaran el sudor y oyera la música sin oír lo de alrededor mía. Los bajos se oyen genial y no aprecio apenas distorsión del sonido

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