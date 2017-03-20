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Descontinuado

Auscultadores desportivos

SHQ3300LF/00

1

| (2) Críticas

Disponível em

Verde lima e branco
Verde lima e branco
Verde lima e branco
Verde lima e branco

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

Leves, resistentes à transpiração e equipados com um gancho ajustável para orelhas, os auscultadores Actionfit SHQ3300 permitem-lhe focar-se no exercício sem perder a motivação. Treine com um som incrível e conforto tão elevado que se esquecerá de que os está a utilizar.

Ver todos os benefícios

Adaptação segura e leve

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada

  • Gancho para as orelhas

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Design ultra leve de 7,1 g que proporciona o máximo conforto

Design ultra leve de 7,1 g que proporciona o máximo conforto

Pesando apenas 7,1 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.

Gancho ajustável para as orelhas para adaptação personalizada

Gancho ajustável para as orelhas para adaptação personalizada

Um gancho para as orelhas ajustável assegura que os auscultadores ActionFit SHQ3300 se adaptam às suas orelhas na perfeição. Basta colocar os auscultadores e deslize o gancho ajustável para cima ou para baixo para uma adaptação segura. Independentemente do tipo de treino ou terreno, os seus auscultadores permanecerão confortavelmente colocados.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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1.0

de 5

2

Críticas

5
4
3
2

20/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Terrible sound

Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund

Esta avaliação foi feita para SHQ3300LF Sports headphones

Esta avaliação foi feita para SHQ3300LF Sports headphones

14/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

NO BASS

JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.

Esta avaliação foi feita para SHQ3300LF Sports headphones

Esta avaliação foi feita para SHQ3300LF Sports headphones

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Avisos legais

  1. Certificação IPX4 e IPX7 para auscultadores e IPX2 para auriculares.