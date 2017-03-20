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Descontinuado
SHQ3300LF/00
Disponível em
Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare
Leves, resistentes à transpiração e equipados com um gancho ajustável para orelhas, os auscultadores Actionfit SHQ3300 permitem-lhe focar-se no exercício sem perder a motivação. Treine com um som incrível e conforto tão elevado que se esquecerá de que os está a utilizar.
Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada
Gancho para as orelhas
Pesando apenas 7,1 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.
Um gancho para as orelhas ajustável assegura que os auscultadores ActionFit SHQ3300 se adaptam às suas orelhas na perfeição. Basta colocar os auscultadores e deslize o gancho ajustável para cima ou para baixo para uma adaptação segura. Independentemente do tipo de treino ou terreno, os seus auscultadores permanecerão confortavelmente colocados.
1.0
de 5
2
Críticas
Ricardo71
20/03/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Terrible sound
Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund
Esta avaliação foi feita para SHQ3300LF Sports headphones
Esta avaliação foi feita para SHQ3300LF Sports headphones
J1P2
14/09/2016
United Kingdom
NO BASS
JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.
Esta avaliação foi feita para SHQ3300LF Sports headphones
Esta avaliação foi feita para SHQ3300LF Sports headphones
Certificação IPX4 e IPX7 para auscultadores e IPX2 para auriculares.