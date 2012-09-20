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Descontinuado

ActionFitAuscultadores desporto c/fita p/pescoço

SHQ4000/10

3.1

| (14) Críticas

Sintonizado para o desporto

Fabricado com materiais à prova de água combinados com um agente antibacteriano que ajuda a matar os germes, estes auscultadores foram concebidos para os desportistas

Ver todos os benefícios

Adaptação segura

Sintonizado para o desporto

  • ActionFit

  • Cor-de-laranja e cinzento

Resistente à transpiração

Resistente à transpiração

Concebido com uma vedação à prova de água para proteger os seus auscultadores de danos relacionados com a transpiração

Fita para o pescoço leve e flexível

Fita para o pescoço leve e flexível para adaptação ideal - concebida para desporto

Som estéreo com graves potentes - energia para o seu exercício

A acústica ajustada com precisão para aumentar a experiência desportiva - energia para o seu exercício

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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3.1

de 5

14

Críticas

3

20/09/2012

España

España

Sonido espectacular

Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.

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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

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11/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great So Far

Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!

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29/10/2011

Italia

Italia

leggere e buono l'ascolto

Sono le uniche cuffie che non mi scivolano con il sudore. Ottimo l'isolamento con l'ambiente esterno.

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