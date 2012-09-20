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Descontinuado
SHQ4000/10
Sintonizado para o desporto
Fabricado com materiais à prova de água combinados com um agente antibacteriano que ajuda a matar os germes, estes auscultadores foram concebidos para os desportistas
ActionFit
Cor-de-laranja e cinzento
Concebido com uma vedação à prova de água para proteger os seus auscultadores de danos relacionados com a transpiração
Fita para o pescoço leve e flexível para adaptação ideal - concebida para desporto
A acústica ajustada com precisão para aumentar a experiência desportiva - energia para o seu exercício
3.1
de 5
14
Críticas
tj156
20/09/2012
España
Sonido espectacular
Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.
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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello
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gerby17
11/04/2013
United Kingdom
Great So Far
Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!
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vince
29/10/2011
Italia
leggere e buono l'ascolto
Sono le uniche cuffie che non mi scivolano con il sudore. Ottimo l'isolamento con l'ambiente esterno.
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