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Descontinuado
SHQ4200/10
Sintonizado para o desporto
Os SHQ4200 com peso pluma são fabricados em borracha ultra leve, flexível e resistente à transpiração, assegurando uma adaptação tão perfeita que não os quererá tirar depois de terminar o treino. Além disso, o som fabuloso dos graves profundos mantê-lo-ão sempre motivado.
ActionFit
Cor-de-laranja e cinzento
Os seus auscultadores ActionFit pesam uns meros 8 g, tornando-os ultra leves e a sua utilização num prazer. Aliás, estes serão praticamente imperceptíveis enquanto treina – apenas ouvirá o excelente som poderoso que o mantém concentrado e motivado.
Os auscultadores ActionFit foram concebidos especialmente para qualquer estilo de vida activo. Independentemente do seu desporto ou exercício favorito, os seus auscultadores resistem ao calor, à humidade e à transpiração! Concebidos com materiais impermeáveis de alta qualidade, os seus auscultadores são confortáveis e resistentes à transpiração e à chuva.
Os seus auscultadores ActionFit foram concebidos especificamente para serem duradouros e resistentes. O cabo revestido a Kevlar está bem protegido contra rasgões e rupturas, e pode resistir em ambientes extremos – e treinos extremos.
3.2
de 5
17
Críticas
Sarah77
15/08/2017
United Kingdom
Love these
I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHQ4200 Sports neck band headphones
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ninjahippo
31/07/2014
United Kingdom
Found them great
I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement
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Mlamusic
08/07/2014
France
Matériel de haute qualité
Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement
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