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Descontinuado

Auscultadores desportivos com fita para o pescoço

SHQ4200/10

3.2

| (17) Críticas

Sintonizado para o desporto

Os SHQ4200 com peso pluma são fabricados em borracha ultra leve, flexível e resistente à transpiração, assegurando uma adaptação tão perfeita que não os quererá tirar depois de terminar o treino. Além disso, o som fabuloso dos graves profundos mantê-lo-ão sempre motivado.

Ver todos os benefícios

Leves e flexíveis para adaptação segura

Sintonizado para o desporto

  • ActionFit

  • Cor-de-laranja e cinzento

Auscultadores de 8 g para adaptação fabulosa e conforto leve ultra

Auscultadores de 8 g para adaptação fabulosa e conforto leve ultra

Os seus auscultadores ActionFit pesam uns meros 8 g, tornando-os ultra leves e a sua utilização num prazer. Aliás, estes serão praticamente imperceptíveis enquanto treina – apenas ouvirá o excelente som poderoso que o mantém concentrado e motivado.

Resistentes à transpiração e à prova de chuva – ideais para qualquer exercício

Resistentes à transpiração e à prova de chuva – ideais para qualquer exercício

Os auscultadores ActionFit foram concebidos especialmente para qualquer estilo de vida activo. Independentemente do seu desporto ou exercício favorito, os seus auscultadores resistem ao calor, à humidade e à transpiração! Concebidos com materiais impermeáveis de alta qualidade, os seus auscultadores são confortáveis e resistentes à transpiração e à chuva.

Cabo reforçado a Kevlar para a melhor durabilidade

Cabo reforçado a Kevlar para a melhor durabilidade

Os seus auscultadores ActionFit foram concebidos especificamente para serem duradouros e resistentes. O cabo revestido a Kevlar está bem protegido contra rasgões e rupturas, e pode resistir em ambientes extremos – e treinos extremos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

17

Críticas

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love these

I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHQ4200 Sports neck band headphones

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31/07/2014

United Kingdom

United Kingdom

Found them great

I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement

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08/07/2014

France

France

Matériel de haute qualité

Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement

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