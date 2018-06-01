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Descontinuado

Auscultadores desportivos

SHQ4300LF/00

4.3

| (10) Críticas | 90% recomendam este produto

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

Os Actionfit SHQ4300 com peso pluma são fabricados em borracha ultra leve, flexível e resistente à transpiração, assegurando uma adaptação tão perfeita que quererá continuar a usá-los muito depois de terminar o treino. Os seus graves ricos e profundos mantê-lo-ão sempre motivado.

Ver todos os benefícios

Adaptação segura e leve

Experiencie a liberdade. Não deixe que nada o pare

  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada

  • Fita para pescoço

Design ultra leve de 11,4 g que proporciona o máximo conforto

Design ultra leve de 11,4 g que proporciona o máximo conforto

Pesando apenas 11,4 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Pontas de auriculares com 3 tamanhos para uma adaptação perfeita

Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

Grampo de cabo incluído para treinos sem emaranhamentos

Os auriculares ActionFit incluem um grampo de cabo, para que o mesmo não o atrapalhe enquanto tenta ultrapassar os seus limites.

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

10

Críticas

90%

recomendam este produto

3
2

01/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Awesome Headphones

Owned it for years now, and am always in a search for headphones and music stuff, but this one has been the best fit for me over the years...brilliant design and super freakin light weight and voice excellence and no voice leak at al....BRILLIANT Headphones. (I just need Philips to make me a wireless one, that's all i need nowadays)

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14/10/2015

France

France

Comprador verificado

super produit, ne bouge pas!

tiens parfaitement lors de la course à pied! design très sympa et le fluo sécurise! 3 embouts inter changeable suivant vos oreilles.

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24/04/2017

Deutschland

Deutschland

Ein Muss für jeden Sportler der es satt hat sich mehr mit rausfallenden Kopfhörer als mit Sport beschäftigen

Sehr gute kopfhörer! Die Qualität ist sehr gut zu hören und zu sehen. Ich habe nichts auszusetzen, man braucht auch kein Mikrofon denn telefonieren lenkt nur ab.Ein regler zum steuern ist unnötig da es Gewicht mit sich bringt.Die besten kopfhörer seit langem!

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