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Descontinuado

Auscultadores desportivos com aro para a cabeça

SHQ5200/10

4.6

| (17) Críticas | 100% recomendam este produto

Sintonizado para o desporto

Resistentes e ergonómicos, os auscultadores ActionFit SHQ5200 ultra leves foram concebidos para os treinos mais exigentes. Diafragmas em neodímio de 40 mm asseguram graves potentes enquanto a acústica aberta e as protecções para os ouvidos amovíveis o mantêm sempre confortável, seco e fresco.

Ver todos os benefícios

Antideslizante, adaptação segura com exterior em silicone

Sintonizado para o desporto

  • ActionFit

  • On-ear

  • Cor-de-laranja e preto

Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves potentíssimos e desempenho energizado

Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves potentíssimos e desempenho energizado

Entre no seu ritmo com música potente e sólida, graças aos diafragmas potentes de 40 mm em neodímio que emitem graves potentíssimos, profundos e dinâmicos. Os seus auscultadores ActionFit foram concebidos para fornecer energia ao seu exercício – seja qual for o grau de exigência. Sinta uma experiência de som com um movimento vivo - independentemente do tipo de treino e de onde se encontra.

O aro para a cabeça com adaptação confortável ajusta-se perfeitamente a qualquer contorno das orelhas

O aro para a cabeça com adaptação confortável ajusta-se perfeitamente a qualquer contorno das orelhas

Os seus auscultadores ActionFit dispõem de um aro para a cabeça de adaptação confortável com um design discreto e protecções para os ouvidos ergonómicas que são testadas de forma rigorosa para se adaptarem a todas as orelhas – independentemente do formato e do tamanho – de forma confortável e perfeita.

Protecções para os ouvidos amovíveis e laváveis mantêm-no fresco e seco

Protecções para os ouvidos amovíveis e laváveis mantêm-no fresco e seco

Não espere mais pela acção – os seus auscultadores ActionFit SHQ5200 dispõem de protecções para os ouvidos exclusivas revestidas com um tecido que faculta a saída da humidade, que o mantém confortável, fresco e seco durante o seu treino. Basta retirar as protecções para as lavar depois de várias utilizações e estas ficarão como novas.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

17

Críticas

100%

recomendam este produto

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2
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26/12/2016

España

España

Excelente

Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.

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Esta avaliação foi feita para SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos

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10/08/2015

France

France

Très bon produit

Le son est très bon contrairement à ce que j'ai pu lire. Les basses sont présentes , pour moi rien a dire. Ergonomie parfaite, léger, tient bien en place, design sympa, vendu avec pochette, produit très soigné. Un des seuls casques de sa catégorie.

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Esta avaliação foi feita para SHQ5200 Sports Headband Headphones

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18/04/2015

France

France

Ne lui manque qu'un micro

Ce casque est extrêmement confortable. Je l'utilise depuis plusieurs années pour courir, mais aussi pour le vélo et quelques fois comme casque principal quand les autres ont rendu l'âme. Il est donc aussi très solide. Le rendu du son est excellent et j'apprécie de ne pas être coupé des sons de la ville quand je cours ou en vélo. Cette qualité a son revert dans des environnements très bruyant, mais on ne peux pas avoir tout et son contraire ;-) Pour moi il ne lui manque qu'un micro pour répondre aux appels.

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