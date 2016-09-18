ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem principal
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia da embalagem
  • Imagem principal

Descontinuado

ActionFitAuscultadores desportivos Bluetooth®

SHQ8300WS/00

2.7

| (7) Críticas

Liberdade sem fios. Desempenho máximo.

Concebidos para desporto e acção, os auriculares sem fios Actionfit SHQ8300 da Philips fornecem graves potentes num formato confortável e resistente à transpiração e à chuva. Escolha entre dois estilos de utilização em função das suas necessidades.

Ver todos os benefícios

Adapte-os a si

Liberdade sem fios. Desempenho máximo.

  • Diafragmas de 13,6 mm/semi-fechados

  • Auricular

Um grampo de cabo magnético mantém o cabo estável

Um clipe de cabo magnético com design especial mantém o cabo estável, independentemente do seu esforço.

Compatível com Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatível com Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

A tecnologia Bluetooth® proporciona liberdade de movimentos, sem o incómodo de fios emaranhados.

Design ultra leve de 18 g que proporciona o máximo conforto

Design ultra leve de 18 g que proporciona o máximo conforto

Pesando apenas 18 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.7

de 5

7

Críticas

2

18/09/2016

Italia

Italia

Vale il suo prezzo. Ottimo!

Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

02/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

No more wires!

Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

10/04/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Das Produkt hat gute Eigenschaften

Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar