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Descontinuado
SHQ8300WS/00
Liberdade sem fios. Desempenho máximo.
Concebidos para desporto e acção, os auriculares sem fios Actionfit SHQ8300 da Philips fornecem graves potentes num formato confortável e resistente à transpiração e à chuva. Escolha entre dois estilos de utilização em função das suas necessidades.
Diafragmas de 13,6 mm/semi-fechados
Auricular
Um clipe de cabo magnético com design especial mantém o cabo estável, independentemente do seu esforço.
A tecnologia Bluetooth® proporciona liberdade de movimentos, sem o incómodo de fios emaranhados.
Pesando apenas 18 g, estes auriculares desportivos ActionFit são tão leves e confortáveis que irá esquecer-se de que ainda os está a usar. Perfeitos para conseguir resistir aos últimos quilómetros mais duros.
2.7
de 5
7
Críticas
LyndaCarter
18/09/2016
Italia
Vale il suo prezzo. Ottimo!
Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.
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Esta avaliação foi feita para ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
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Wrawtnik
02/05/2016
United Kingdom
No more wires!
Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.
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Eschuk
10/04/2016
Deutschland
Comprador verificado
Das Produkt hat gute Eigenschaften
Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.
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Os resultados reais podem variar