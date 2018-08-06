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Descontinuado
SHS3300BK/10
Graves extra
Aprecie música com fortes batidas de graves com auscultadores com gancho de orelha, concebidos tendo em vista o conforto, a estabilidade e o desempenho.
Diafragmas de 15 mm/abertos
Gancho para as orelhas
Compacto, para oferecer conforto de utilização, mas suficientemente grande para proporcionar um som potente e limpo, o controlador dos altifalantes de 27 mm tem o tamanho ideal para apreciar a música sem distorção.
O formato especial e os materiais de luxo utilizados nas almofadas para os ouvidos destes auscultadores Philips asseguram uma adaptação perfeita para o máximo conforto. Evitam as perdas de som e melhoram o desempenho dos graves. As almofadas são concebidas para assentarem perfeitamente na área à volta dos ouvidos.
O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.
4.3
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHS3300BK Auscultadores
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHS3300BK Auscultadores
Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Esta avaliação foi feita para SHS3300BK Headphones
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Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Pontos positivos
Hervorragender klang u sitzt gut
Pontos negativos
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHS3300WT Kopfhörer
Data de utilização 2021-05-30
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2021-05-30