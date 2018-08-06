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Descontinuado

Auscultadores

SHS3300WT/10

4.3

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Graves extra

Aprecie música com fortes batidas de graves com auscultadores com gancho de orelha, concebidos tendo em vista o conforto, a estabilidade e o desempenho.

Ver todos os benefícios

para um som potente

Graves extra

  • Diafragmas de 15 mm/abertos

  • Gancho para as orelhas

O cabo assimétrico mantém o cabo afastado

Uma solução simples mas altamente eficaz para o problema do enrolamento de cabos e que resulta na perfeição ao permitir pendurar o cabo atrás do pescoço, em vez de sob o queixo.

Com o gancho para as orelhas ergonómico tem mais conforto e estabilidade

O gancho fica atrás da orelha, mesmo quando estiver em movimento, mantendo os auscultadores confortavelmente no lugar e com um som ideal. É a secção que fica em contacto com a parte de trás das orelhas e mantém os auscultadores no lugar

Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior

O comprimento ideal de cabo para colocar o equipamento áudio onde se quiser.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

06/08/2018

Portugal

Portugal

O melhor auricular de sempre

O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHS3300BK Auscultadores

Sim, recomendo este produto

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14/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best buy ever

I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.

Esta avaliação foi feita para SHS3300BK Headphones

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30/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .

Pontos positivos

Hervorragender klang u sitzt gut

Pontos negativos

Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHS3300WT Kopfhörer

Data de utilização 2021-05-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHS3300WT Kopfhörer

Data de utilização 2021-05-30

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