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Descontinuado
SHS3305BK/10
Encaixe seguro
Extremamente confortáveis para uma utilização ativa, estes auscultadores ergonómicos com gancho proporcionam uma reprodução musical de fantástica qualidade diretamente nos seus ouvidos. O microfone integrado capta a sua voz com nitidez.
Diafragmas de 15 mm/abertos
Gancho para as orelhas
Suficientemente pequeno para um conforto de utilização perfeito e suficientemente grande para proporcionar um som nítido e sem distorção, o diafragma dos altifalantes de 15 mm tem o tamanho certo para o verdadeiro prazer da audição.
Estes auscultadores têm um design ergonómico que oferece um conforto extra e maior prazer em audições prolongadas.
Este gancho para as orelhas 3D é macio e flexível, pelo que se mantém confortavelmente no lugar em momentos de actividade ou quando está a ouvir música em movimento.
Críticas