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Descontinuado

Auscultadores com gancho para orelhas e microfone

SHS3305BK/10

Encaixe seguro

Extremamente confortáveis para uma utilização ativa, estes auscultadores ergonómicos com gancho proporcionam uma reprodução musical de fantástica qualidade diretamente nos seus ouvidos. O microfone integrado capta a sua voz com nitidez.

Ver todos os benefícios

Gancho confortável, adequado para todas as orelhas

Encaixe seguro

  • Diafragmas de 15 mm/abertos

  • Gancho para as orelhas

O controlador dos altifalantes de 15 mm optimiza o conforto de utilização

O controlador dos altifalantes de 15 mm optimiza o conforto de utilização

Suficientemente pequeno para um conforto de utilização perfeito e suficientemente grande para proporcionar um som nítido e sem distorção, o diafragma dos altifalantes de 15 mm tem o tamanho certo para o verdadeiro prazer da audição.

Os auscultadores ergonómicos aumentam o conforto de utilização

Estes auscultadores têm um design ergonómico que oferece um conforto extra e maior prazer em audições prolongadas.

O gancho para as orelhas 3D macio e flexível garante adaptação segura

Este gancho para as orelhas 3D é macio e flexível, pelo que se mantém confortavelmente no lugar em momentos de actividade ou quando está a ouvir música em movimento.

Especificações técnicas

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