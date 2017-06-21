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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Sinta os graves, veja a batida.
Os auscultadores HX5 da Philips permitem-lhe não só sentir os graves, como também vê-los. São a sua música - tornada visível. Concebidos para festas! Seja a luz no centro da festa com os seus auscultadores LED iluminados.
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
On-ear
Controle facilmente a visibilidade da música com o botão de activação LED no lado esquerdo do auscultador.
Estes auscultadores foram concebidos a pensar na resistência e na durabilidade, proporcionando-lhe uma aparência robusta e indestrutível.
4.7
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
razey11
21/06/2017
United Kingdom
love these
love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHX50 Headphones with mic
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHX50 Headphones with mic
Dinozzo
15/01/2017
France
qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent
Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHX50 Casque avec Micro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHX50 Casque avec Micro
Radix
10/12/2016
Österreich
Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A
Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon