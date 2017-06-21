ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

Auscultadores com microfone

SHX50/00

4.7

| (6) Críticas | 100% recomendam este produto

Sinta os graves, veja a batida.

Os auscultadores HX5 da Philips permitem-lhe não só sentir os graves, como também vê-los. São a sua música - tornada visível. Concebidos para festas! Seja a luz no centro da festa com os seus auscultadores LED iluminados.

Ver todos os benefícios

Sinta os graves, veja a batida.

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • On-ear

Controle a visibilidade da música com o botão LED

Controle a visibilidade da música com o botão LED

Controle facilmente a visibilidade da música com o botão de activação LED no lado esquerdo do auscultador.

Duração e resistência máximas com uma aparência robusta

Duração e resistência máximas com uma aparência robusta

Estes auscultadores foram concebidos a pensar na resistência e na durabilidade, proporcionando-lhe uma aparência robusta e indestrutível.

Um cabo de borracha para duração extra

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

21/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

love these

love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHX50 Headphones with mic

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHX50 Headphones with mic

15/01/2017

France

France

qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent

Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHX50 Casque avec Micro

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHX50 Casque avec Micro

10/12/2016

Österreich

Österreich

Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A

Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis