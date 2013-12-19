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Descontinuado
Excelente som
Somos ótimos para música, voz e bandas sonoras! Ligue-nos ao seu computador portátil e daremos vida à sua música e aos seus sons para uma experiência de audição excelente. Uma prática arrumação de cabos assegura que a sua secretária está sempre organizada!
Alimentação por USB
Entrada de áudio
Este altifalante para PC Philips fornece uma boa qualidade de som com uma experiência de graves ricos de um sistema de caixa de altifalante.
Com a comodidade da função de plug-and-play, o cabo USB é ligado diretamente a qualquer porta USB e o seu notebook reconhece-os automaticamente como dispositivo de armazenamento de massa USB amovível.
Efetue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua coleção de música completa diretamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.
4.1
de 5
16
Críticas
88%
recomendam este produto
Jonsaso
19/12/2013
España
¿ Que haria yo sin mis altavoces philips? Son perfectos.
Me encantan estos altavoces fáciles de usar,calidad de sonido perfecta,volumen regulable bastante fuerte y sobre todo y lo que mas me gusta su diseño y la novedad de los cables que se lían muchísimo menos sin tener que conectar a la corriente te los puedes llevar a cualquier sitio con su cable de alimentación USB ,con baterías externas que vende esta misma marca o conectandolo directamente al pc o otros aparatos con puerto USB 100% RECOMENDABLES
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Esta avaliação foi feita para SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil
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Ayane
10/12/2013
España
Muy buenos
Sonido perfecto y fácil instalación, recomendables 100%
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josetrnd
09/12/2013
España
Sonido envolvente, diseño y calidad
Estoy encantado con estos altavoces, apenas distorsionan, son cómodos de instalar y el diseño es moderno y funcional.
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