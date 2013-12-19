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Descontinuado

Altifalantes USB para notebook

SPA20/00

4.1

| (16) Críticas | 88% recomendam este produto

Excelente som

Somos ótimos para música, voz e bandas sonoras! Ligue-nos ao seu computador portátil e daremos vida à sua música e aos seus sons para uma experiência de audição excelente. Uma prática arrumação de cabos assegura que a sua secretária está sempre organizada!

Ver todos os benefícios

Excelente som

  • Alimentação por USB

  • Entrada de áudio

Graves ricos

Este altifalante para PC Philips fornece uma boa qualidade de som com uma experiência de graves ricos de um sistema de caixa de altifalante.

Ficha USB para alimentação

Ficha USB para alimentação

Com a comodidade da função de plug-and-play, o cabo USB é ligado diretamente a qualquer porta USB e o seu notebook reconhece-os automaticamente como dispositivo de armazenamento de massa USB amovível.

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Efetue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua coleção de música completa diretamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.1

de 5

16

Críticas

88%

recomendam este produto

3
2

19/12/2013

España

España

¿ Que haria yo sin mis altavoces philips? Son perfectos.

Me encantan estos altavoces fáciles de usar,calidad de sonido perfecta,volumen regulable bastante fuerte y sobre todo y lo que mas me gusta su diseño y la novedad de los cables que se lían muchísimo menos sin tener que conectar a la corriente te los puedes llevar a cualquier sitio con su cable de alimentación USB ,con baterías externas que vende esta misma marca o conectandolo directamente al pc o otros aparatos con puerto USB 100% RECOMENDABLES

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Esta avaliação foi feita para SPA20 Altavoces USB para ordenador portátil

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10/12/2013

España

España

Muy buenos

Sonido perfecto y fácil instalación, recomendables 100%

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09/12/2013

España

España

Sonido envolvente, diseño y calidad

Estoy encantado con estos altavoces, apenas distorsionan, son cómodos de instalar y el diseño es moderno y funcional.

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