Telecomando universal 8 em 1.

Substitui os telecomandos de até 8 dispositivos tais como o do televisor, da caixa de satélite, do leitor de multimédia, do Blu-ray, do DVD, da SoundBar, da consola de jogos, da Aux e muito mais. Desfrute de uma configuração simples utilizando a biblioteca de códigos ou copie o seu telecomando existente através da funcionalidade de aprendizagem.