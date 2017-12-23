Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SRP2018/10
Telecomando universal 8 em 1.
Substitui os telecomandos de até 8 dispositivos tais como o do televisor, da caixa de satélite, do leitor de multimédia, do Blu-ray, do DVD, da SoundBar, da consola de jogos, da Aux e muito mais. Desfrute de uma configuração simples utilizando a biblioteca de códigos ou copie o seu telecomando existente através da funcionalidade de aprendizagem.
8 em 1
Botão inteligente
Funcionalidade de aprendizagem
A base de dados de códigos IV contém as principais marcas mais apreciadas pelos consumidores e as marcas locais mais populares de televisores, caixas de satélite, leitores de multimédia, Blu-ray, DVD, SoundBars, consolas de jogos, etc.
Aceda à biblioteca de aplicações da Smart TV com o botão inteligente. Fácil de selecionar e configurar o código a partir da biblioteca de códigos.