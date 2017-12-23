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Descontinuado

Perfect replacementTelecomando universal

SRP2018/10

1.4

| (13) Críticas

Telecomando universal 8 em 1.

Substitui os telecomandos de até 8 dispositivos tais como o do televisor, da caixa de satélite, do leitor de multimédia, do Blu-ray, do DVD, da SoundBar, da consola de jogos, da Aux e muito mais. Desfrute de uma configuração simples utilizando a biblioteca de códigos ou copie o seu telecomando existente através da funcionalidade de aprendizagem.

Ver todos os benefícios

Com funcionalidade de aprendizagem

Telecomando universal 8 em 1.

  • 8 em 1

  • Botão inteligente

  • Funcionalidade de aprendizagem

Compatível com até 2000 marcas populares

Biblioteca de códigos IV com até 8000 códigos

A base de dados de códigos IV contém as principais marcas mais apreciadas pelos consumidores e as marcas locais mais populares de televisores, caixas de satélite, leitores de multimédia, Blu-ray, DVD, SoundBars, consolas de jogos, etc.

Botão inteligente de um só toque para aceder ao menu de aplicações no televisor

Aceda à biblioteca de aplicações da Smart TV com o botão inteligente. Fácil de selecionar e configurar o código a partir da biblioteca de códigos.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 309 kB
  • 30 July 2024

Lista de compatibilidade - English (US)

  • PDF ficheiro, 1.1 MB
  • 14 December 2023

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