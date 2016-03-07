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Descontinuado

Auscultadores sem fios para TV AudioBoost

SSC5001/10

2.8

| (17) Críticas

Personalizamos a sua experiência de audição em casa

Ouça o seu televisor com o som mais alto e mais nítido sem perturbar terceiros através dos auscultadores sem fios para TV AudioBoost SSC5001. As funções de ligar/desligar automático e de selecção automática de canal tornam a sua vida ainda mais conveniente.

Ver todos os benefícios

Personalizamos a sua experiência de audição em casa

  • Diafragmas de 15 mm/posterior fechada

  • Auriculares

Compatível com todos os televisores com entrada de áudio óptica e de 3,5 mm

Compatível com todos os televisores com entrada de áudio óptica e de 3,5 mm

Os auscultadores para TV AudioBoost são compatíveis com todos os televisores que dispõe de uma entrada de áudio digital e analógica.

Ligação digital sem fios para audição sem interferências

Ligação digital sem fios para audição sem interferências

Desfrute de uma experiência de audição sem interferências com a ligação digital sem fios. A ligação digital sem fios assegura uma ligação robusta e segura sem interferências

Controlos esquerdo/direita para uma experiência personalizada

Controlos esquerdo/direita para uma experiência personalizada

Personalize a sua experiência e desfrute de um som extra alto com os controlos de equilíbrio e volume esquerdo e direito.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.8

de 5

17

Críticas

07/03/2016

Suisse

Suisse

Bon casque

La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil

10/01/2016

Deutschland

Deutschland

Begeisterndes Produkt

Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.

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Esta avaliação foi feita para SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

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Esta avaliação foi feita para SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer

03/06/2017

España

España

Comprador verificado

BUEN PRODUCTO

Buen producto, buena terminación. Sólo poner una pega, no tiene limitado el volumen por lo que en alguna ocasión te puede molestar mucho si no tienes cuidado. Al conmutar la audición entre televisor y ambiente hay diferencias. Para escuchar el ambiente hay que subir el volumen y cuando se pasa a audición del televisor te puede molestar mucho antes de poder bajar de nuevo el volumen.

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Esta avaliação foi feita para SSC5001 Auriculares inalámbricos AudioBoost TV

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