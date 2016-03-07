Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SSC5001/10
Personalizamos a sua experiência de audição em casa
Ouça o seu televisor com o som mais alto e mais nítido sem perturbar terceiros através dos auscultadores sem fios para TV AudioBoost SSC5001. As funções de ligar/desligar automático e de selecção automática de canal tornam a sua vida ainda mais conveniente.
Diafragmas de 15 mm/posterior fechada
Auriculares
Os auscultadores para TV AudioBoost são compatíveis com todos os televisores que dispõe de uma entrada de áudio digital e analógica.
Desfrute de uma experiência de audição sem interferências com a ligação digital sem fios. A ligação digital sem fios assegura uma ligação robusta e segura sem interferências
Personalize a sua experiência e desfrute de um som extra alto com os controlos de equilíbrio e volume esquerdo e direito.
2.8
de 5
17
Críticas
Labouille59
07/03/2016
Suisse
Bon casque
La fonction d'écoute ambiante est très pratique. Je recommande ce casque.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SSC5001 Casque TV AudioBoost sans fil
OlafOlafssohn
10/01/2016
Deutschland
Begeisterndes Produkt
Ich habe das Gerät im Zuge eines Produkttestes erhalten. Sowohl ich (50 Jahre) als auch mein Vater (78) haben den Kopfhörer ausprobiert und waren vollauf zufrieden. Das Gerät ließ sich sehr einfach anschließen und einstellen: Der Klang lässt sich auch problemlos während dem Tragen regulieren und an persönliche Bedürfnisse anpassen. Super Klang und das Tragen einer Brille bereitet keine Probleme, im Gegensatz zu anderen On-Ear Kopfhören die oft einen unangenehmen Druck auf die Brille verursachen. Das Ladegerät mit dem zweiten Akku gefällt ebenso. Während der eine Akku in Gebrauch ist, wird der andere geladen und ermöglicht damit eine nahezu ununterbrochene Benutzung. Das Ein- und Ausschalten erfolgt automatisch bei Gebrauch.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SSC5001 Kabellose AudioBoost TV-Kopfhörer
TIBARRA
03/06/2017
España
Comprador verificado
BUEN PRODUCTO
Buen producto, buena terminación. Sólo poner una pega, no tiene limitado el volumen por lo que en alguna ocasión te puede molestar mucho si no tienes cuidado. Al conmutar la audición entre televisor y ambiente hay diferencias. Para escuchar el ambiente hay que subir el volumen y cuando se pasa a audición del televisor te puede molestar mucho antes de poder bajar de nuevo el volumen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SSC5001 Auriculares inalámbricos AudioBoost TV
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SSC5001 Auriculares inalámbricos AudioBoost TV