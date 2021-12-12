Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Compacto e dobrável
Pronto a usar em ˜30 segundos
1000 W, até 20 g/min
Não necessita de tábua de engomar
O nosso vaporizador portátil da série 3000 foi concebido para ser leve, compacto e dobrável, para uma utilização e armazenamento fáceis, de forma a garantir que tem roupa fresca a qualquer altura e em qualquer lugar. É o companheiro ideal para um retoque fácil e rápido em casa ou em viagem.
Pronto para começar a vaporizar em apenas 30 segundos. A luz indica quando está pronto a começar, para que termine num instante. Sem esperas, sem complicações.
O nosso vaporizador portátil fornece um vapor contínuo de até 20 g/min, graças à sua potência de 1000 W. Para uma vaporização rápida e prática.
4.4
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
PatyMar81
12/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Peça chave para ganhar mais tempo
Excelente, pequeno e leve, rápido e eficaz, completamente viciada no meu vaporizador r com ele ganho mais tempo
Pontos positivos
Prático eficaz, leve e pequeno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Sim, recomendo este produto
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07/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente aliado contra os vincos!
Muito leve e fácil de manobrar, é um excelente aliado contra os vincos, sem precisar de tábua. Bastante rápido de utilizar, é excelente para camisas.
Pontos positivos
Mobilidade
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Baturfly
03/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente
Sem dúvida,um aparelho fantástico. Como mãe, trabalhadora e dona de casa,tornou_ se uma ajuda preciosa. Poupo muito tempo,e o prazer em passar a ferro, tornou-se,mais agradável. Recomendo vivamente.
Pontos positivos
Pequeno e prático
Sim, recomendo este produto
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Testado em posição estacionária durante 10 segundos por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.