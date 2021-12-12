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  • Solução compacta e dobrável
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Descontinuado

Série 3000Vaporizador portátil

STH3000/20

4.4
| (5) Críticas | 100% recomendam este produto
Solução compacta e dobrável
O nosso vaporizador portátil da série 3000 foi concebido para ser leve, compacto e dobrável, para uma utilização e armazenamento fáceis, de forma a garantir que tem roupa fresca a qualquer altura e em qualquer lugar. É o companheiro ideal para um retoque fácil e rápido em casa ou em viagem.
Ver todos os benefícios

Fácil remoção de vincos em casa e em viagem

Solução compacta e dobrável

  • Compacto e dobrável

  • Pronto a usar em ˜30 segundos

  • 1000 W, até 20 g/min

  • Não necessita de tábua de engomar

Vaporizador compacto e dobrável, fácil de utilizar e arrumar

Vaporizador compacto e dobrável, fácil de utilizar e arrumar

O nosso vaporizador portátil da série 3000 foi concebido para ser leve, compacto e dobrável, para uma utilização e armazenamento fáceis, de forma a garantir que tem roupa fresca a qualquer altura e em qualquer lugar. É o companheiro ideal para um retoque fácil e rápido em casa ou em viagem.

Pronto a usar em apenas 30 segundos

Pronto a usar em apenas 30 segundos

Pronto para começar a vaporizar em apenas 30 segundos. A luz indica quando está pronto a começar, para que termine num instante. Sem esperas, sem complicações.

1000 W, com um fluxo de vapor contínuo de até 20 g/min

1000 W, com um fluxo de vapor contínuo de até 20 g/min

O nosso vaporizador portátil fornece um vapor contínuo de até 20 g/min, graças à sua potência de 1000 W. Para uma vaporização rápida e prática.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

12/12/2021

Portugal

Portugal

Peça chave para ganhar mais tempo

Excelente, pequeno e leve, rápido e eficaz, completamente viciada no meu vaporizador r com ele ganho mais tempo

Pontos positivos

Prático eficaz, leve e pequeno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil

Sim, recomendo este produto

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07/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente aliado contra os vincos!

Muito leve e fácil de manobrar, é um excelente aliado contra os vincos, sem precisar de tábua. Bastante rápido de utilizar, é excelente para camisas.

Pontos positivos

Mobilidade

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Sim, recomendo este produto

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03/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente

Sem dúvida,um aparelho fantástico. Como mãe, trabalhadora e dona de casa,tornou_ se uma ajuda preciosa. Poupo muito tempo,e o prazer em passar a ferro, tornou-se,mais agradável. Recomendo vivamente.

Pontos positivos

Pequeno e prático

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Testado em posição estacionária durante 10 segundos por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.