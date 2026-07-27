Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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STH3010/30
Compacto e dobrável
Pronto a usar em ˜30 segundos
1000 W, até 20 g/min
Não necessita de tábua de engomar
O nosso vaporizador portátil da série 3000 foi concebido para ser leve, compacto e dobrável, para uma utilização e armazenamento fáceis, de forma a garantir que tem roupa fresca a qualquer altura e em qualquer lugar. É o companheiro ideal para um retoque fácil e rápido em casa ou em viagem.
Pronto para começar a vaporizar em apenas 30 segundos. A luz indica quando está pronto a começar, para que termine num instante. Sem esperas, sem complicações.
O nosso vaporizador portátil fornece um vapor contínuo de até 20 g/min, graças à sua potência de 1000 W. Para uma vaporização rápida e prática.
Críticas
Testado em posição estacionária durante 10 segundos por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.