Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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STH3020/70
Compacto e dobrável
Pronto a usar em ˜30 segundos
1000 W, até 20 g/min
Não necessita de tábua de engomar
Pronto para começar a vaporizar em apenas 30 segundos. A luz indica quando está pronto a começar, para que termine num instante. Sem esperas, sem complicações.
O vaporizador portátil da série 3000 da Philips é fornecido com uma bolsa, útil para quando viaja ou simplesmente para uma arrumação fácil em casa.
A série 3000 portátil da Philips é fornecida com um depósito de água amovível de 120 ml para vaporizar até um conjunto completo, sem necessidade de reabastecer. Pode retirar facilmente o depósito de água do seu vaporizador e enchê-lo no lavatório.
Críticas
Testado em posição estacionária durante 10 segundos por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.