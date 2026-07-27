Solução compacta e dobrável

O nosso vaporizador portátil da série 3000 foi concebido para ser leve, compacto e dobrável, para uma utilização e armazenamento fáceis, de forma a garantir que tem roupa fresca a qualquer altura e em qualquer lugar. É o companheiro ideal para um retoque fácil e rápido em casa ou em viagem.