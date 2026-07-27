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  • Solução compacta e dobrável
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Série 3000Vaporizador portátil

STH3020/70

Solução compacta e dobrável
O nosso vaporizador portátil da série 3000 foi concebido para ser leve, compacto e dobrável, para uma utilização e armazenamento fáceis, de forma a garantir que tem roupa fresca a qualquer altura e em qualquer lugar. É o companheiro ideal para um retoque fácil e rápido em casa ou em viagem.
Ver todos os benefícios

Fácil remoção de vincos em casa e em viagem

Solução compacta e dobrável

  • Compacto e dobrável

  • Pronto a usar em ˜30 segundos

  • 1000 W, até 20 g/min

  • Não necessita de tábua de engomar

Pronto a usar em apenas 30 segundos

Pronto a usar em apenas 30 segundos

Pronto para começar a vaporizar em apenas 30 segundos. A luz indica quando está pronto a começar, para que termine num instante. Sem esperas, sem complicações.

Bolsa incluída para arrumação fácil

Bolsa incluída para arrumação fácil

O vaporizador portátil da série 3000 da Philips é fornecido com uma bolsa, útil para quando viaja ou simplesmente para uma arrumação fácil em casa.

Depósito de água amovível de 120 ml para um enchimento fácil

Depósito de água amovível de 120 ml para um enchimento fácil

A série 3000 portátil da Philips é fornecida com um depósito de água amovível de 120 ml para vaporizar até um conjunto completo, sem necessidade de reabastecer. Pode retirar facilmente o depósito de água do seu vaporizador e enchê-lo no lavatório.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Testado em posição estacionária durante 10 segundos por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.