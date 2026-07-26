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  • Futuro da moda: o vapor aliado ao estilo
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Série 5000Vaporizador portátil

STH5020/20

4.3
| (7) Críticas
Futuro da moda: o vapor aliado ao estilo
Escolheu a roupa, mas não tem tempo de a passar a ferro. Não se preocupe, temos o que precisa. Esqueça os ferros complicados e renda-se ao vaporizador portátil Philips 5000. Pronto a utilizar em 35 segundos. Com garantia que não queima e com sofisticação moderna!
Ver todos os benefícios

Eleve o estilo do seu guarda-roupa com a Philips

Futuro da moda: o vapor aliado ao estilo

  • Para peças delicadas e vincos difíceis

  • Design dinâmico e moderno, uso fácil

  • Portátil, conveniente e arrumação fácil

Design elegante com cabeça ajustável: fácil de utilizar e armazenar

Design elegante com cabeça ajustável: fácil de utilizar e armazenar

O vaporizador portátil Philips 5000 está pronto a vaporizar sempre que desejar. Coloque a cabeça para vaporizar peças de roupa num cabide ou numa superfície plana e comece a vaporizar. A cabeça inclinável ajustável facilita o transporte em viagens e pode ser guardada de forma fácil e rápida em casa.

Plug & play: pronto em segundos; não necessita de tábua de engomar

Plug & play: pronto em segundos; não necessita de tábua de engomar

Extremamente fácil de utilizar, o vaporizador portátil Philips 5000 aquece em apenas 35 segundos. O incómodo de ter de utilizar uma tábua de engomar é coisa do passado, pois agora não precisa. Vaporize e remova os vincos de peças de roupa em cabides ou numa superfície plana. Tarefa concluída.

Definições "Eco" e "Max": selecione a opção que melhor se adequa à sua roupa

Definições "Eco" e "Max": selecione a opção que melhor se adequa à sua roupa

O vaporizador portátil Philips 5000 permite-lhe eliminar todos os vincos incómodos nas peças do seu guarda-roupa que podem ser engomadas. A definição "Eco" padrão é ideal para poupar energia. A definição "Max", com uma taxa de vapor mais forte, é excelente para vincos mais difíceis e tecidos como o algodão.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

7

Críticas

3
1

26/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Such a handy steamer!

Since I managed to reserve this product, I have been excited to try this product! This product is quick and easy to use. The design has 2 settings - max and eco and it’s not too heavy to hold. The steamer is very efficient and steamed the clothes very well. It also comes with a heatproof glove to help protect your hands but also to store the steamer.

Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

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25/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Your perfect fabric refresh buddy

The Philips 5000 Series STH5020/ 10 Handheld Steamer is the perfect go to for a quick refresh for your fabric. It is gets hot quickly, keeps hot for long even after switching off. The design comes with 2 settings and it’s not too heavy to handle.

Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

22/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Amazing steamer

This is the first time I try a handheld steamer and I’m very pleased about it! It’s very easy to use, lightweight and I love how fast heats up. It feels very strong and the most important thing it gets rid of all the creases immediately!!

Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer

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Avisos legais

  1. Testado com estirpes de teste de bactérias/fungos: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testado com espécies de ácaros: Dermatophagoides farinae (ácaros adultos machos e fêmeas)

  2. O consumo de energia de 1400 W é baseado no aparelho estar ligado a uma fonte de alimentação de 240 V. O consumo de energia pode variar consoante a voltagem.