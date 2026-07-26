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STH5020/20
Para peças delicadas e vincos difíceis
Design dinâmico e moderno, uso fácil
Portátil, conveniente e arrumação fácil
O vaporizador portátil Philips 5000 está pronto a vaporizar sempre que desejar. Coloque a cabeça para vaporizar peças de roupa num cabide ou numa superfície plana e comece a vaporizar. A cabeça inclinável ajustável facilita o transporte em viagens e pode ser guardada de forma fácil e rápida em casa.
Extremamente fácil de utilizar, o vaporizador portátil Philips 5000 aquece em apenas 35 segundos. O incómodo de ter de utilizar uma tábua de engomar é coisa do passado, pois agora não precisa. Vaporize e remova os vincos de peças de roupa em cabides ou numa superfície plana. Tarefa concluída.
O vaporizador portátil Philips 5000 permite-lhe eliminar todos os vincos incómodos nas peças do seu guarda-roupa que podem ser engomadas. A definição "Eco" padrão é ideal para poupar energia. A definição "Max", com uma taxa de vapor mais forte, é excelente para vincos mais difíceis e tecidos como o algodão.
4.3
de 5
7
Críticas
LeahG
26/07/2026
United Kingdom
Parte da promoção
Such a handy steamer!
Since I managed to reserve this product, I have been excited to try this product! This product is quick and easy to use. The design has 2 settings - max and eco and it’s not too heavy to hold. The steamer is very efficient and steamed the clothes very well. It also comes with a heatproof glove to help protect your hands but also to store the steamer.
Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
JummyK
25/06/2026
United Kingdom
Parte da promoção
Your perfect fabric refresh buddy
The Philips 5000 Series STH5020/ 10 Handheld Steamer is the perfect go to for a quick refresh for your fabric. It is gets hot quickly, keeps hot for long even after switching off. The design comes with 2 settings and it’s not too heavy to handle.
Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
SoleP
22/06/2026
United Kingdom
Parte da promoção
Amazing steamer
This is the first time I try a handheld steamer and I’m very pleased about it! It’s very easy to use, lightweight and I love how fast heats up. It feels very strong and the most important thing it gets rid of all the creases immediately!!
Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5020/20 Handheld Steamer
Testado com estirpes de teste de bactérias/fungos: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testado com espécies de ácaros: Dermatophagoides farinae (ácaros adultos machos e fêmeas)
O consumo de energia de 1400 W é baseado no aparelho estar ligado a uma fonte de alimentação de 240 V. O consumo de energia pode variar consoante a voltagem.