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STH5030/80
Para peças delicadas e vincos difíceis
Design dinâmico e moderno, uso fácil
Portátil, conveniente e arrumação fácil
O vaporizador portátil Philips 5000 está pronto a vaporizar sempre que desejar. Coloque a cabeça para vaporizar peças de roupa num cabide ou numa superfície plana e comece a vaporizar. A cabeça inclinável ajustável facilita o transporte em viagens e pode ser guardada de forma fácil e rápida em casa.
Extremamente fácil de utilizar, o vaporizador portátil Philips 5000 aquece em apenas 35 segundos. O incómodo de ter de utilizar uma tábua de engomar é coisa do passado, pois agora não precisa. Vaporize e remova os vincos de peças de roupa em cabides ou numa superfície plana. Tarefa concluída.
O vaporizador portátil Philips 5000 permite-lhe eliminar todos os vincos incómodos nas peças do seu guarda-roupa que podem ser engomadas. A definição "Eco" padrão é ideal para poupar energia. A definição "Max", com uma taxa de vapor mais forte, é excelente para vincos mais difíceis e tecidos como o algodão.
5.0
de 5
2
Críticas
YvetteM
28/06/2026
United Kingdom
Parte da promoção
Handy Steamer!
I’ve been really impressed with the Philips 5000 Series Handheld Steamer. It heats up quickly, is lightweight and easy to use, and removes creases with minimal effort. It’s perfect for freshening up clothes without having to get the ironing board out, and the compact design makes it great for storing or taking away when travelling. A really handy addition to my routine.
Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
LozamsS
25/06/2026
United Kingdom
Parte da promoção
This is perfect!
This is perfect! What I love most about the steamer is that its so easy to travel with. It's easy to use and you can literally use it anywhere. To me it feels well built and there are no issues I have ran into. I recieved this item for free to review, however, I would purchase this even more so when it is on offer.
Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
Testado com estirpes de teste de bactérias/fungos: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testado com espécies de ácaros: Dermatophagoides farinae (ácaros adultos machos e fêmeas)
O consumo de energia de 1400 W é baseado no aparelho estar ligado a uma fonte de alimentação de 240 V. O consumo de energia pode variar consoante a voltagem.