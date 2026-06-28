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  • Futuro da moda: o vapor aliado ao estilo
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Série 5000Vaporizador portátil

STH5030/80

5
| (2) Críticas
Futuro da moda: o vapor aliado ao estilo
Escolheu a roupa, mas não tem tempo de a passar a ferro. Não se preocupe, temos o que precisa. Esqueça os ferros complicados e renda-se ao vaporizador portátil Philips 5000. Pronto a utilizar em 35 segundos. Com garantia que não queima e com sofisticação moderna!
Ver todos os benefícios

Eleve o estilo do seu guarda-roupa com a Philips

Futuro da moda: o vapor aliado ao estilo

  • Para peças delicadas e vincos difíceis

  • Design dinâmico e moderno, uso fácil

  • Portátil, conveniente e arrumação fácil

Design elegante com cabeça ajustável: fácil de utilizar e armazenar

Design elegante com cabeça ajustável: fácil de utilizar e armazenar

O vaporizador portátil Philips 5000 está pronto a vaporizar sempre que desejar. Coloque a cabeça para vaporizar peças de roupa num cabide ou numa superfície plana e comece a vaporizar. A cabeça inclinável ajustável facilita o transporte em viagens e pode ser guardada de forma fácil e rápida em casa.

Plug & play: pronto em segundos; não necessita de tábua de engomar

Plug & play: pronto em segundos; não necessita de tábua de engomar

Extremamente fácil de utilizar, o vaporizador portátil Philips 5000 aquece em apenas 35 segundos. O incómodo de ter de utilizar uma tábua de engomar é coisa do passado, pois agora não precisa. Vaporize e remova os vincos de peças de roupa em cabides ou numa superfície plana. Tarefa concluída.

Definições "Eco" e "Max": selecione a opção que melhor se adequa à sua roupa

Definições "Eco" e "Max": selecione a opção que melhor se adequa à sua roupa

O vaporizador portátil Philips 5000 permite-lhe eliminar todos os vincos incómodos nas peças do seu guarda-roupa que podem ser engomadas. A definição "Eco" padrão é ideal para poupar energia. A definição "Max", com uma taxa de vapor mais forte, é excelente para vincos mais difíceis e tecidos como o algodão.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

4
3
2
1

28/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Handy Steamer!

I’ve been really impressed with the Philips 5000 Series Handheld Steamer. It heats up quickly, is lightweight and easy to use, and removes creases with minimal effort. It’s perfect for freshening up clothes without having to get the ironing board out, and the compact design makes it great for storing or taking away when travelling. A really handy addition to my routine.

Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer

Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer

25/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

This is perfect!

This is perfect! What I love most about the steamer is that its so easy to travel with. It's easy to use and you can literally use it anywhere. To me it feels well built and there are no issues I have ran into. I recieved this item for free to review, however, I would purchase this even more so when it is on offer.

Esta avaliação foi feita para 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer

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Avisos legais

  1. Testado com estirpes de teste de bactérias/fungos: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Testado com espécies de ácaros: Dermatophagoides farinae (ácaros adultos machos e fêmeas)

  2. O consumo de energia de 1400 W é baseado no aparelho estar ligado a uma fonte de alimentação de 240 V. O consumo de energia pode variar consoante a voltagem.