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Descontinuado
SWA2527W/10
Garanta uma ligação fiável
Confie neste cabo para lhe proporcionar uma ligação de áudio fiável entre componentes.
1,5 m
3,5 mm(M) - 2 RCA(M)
A proteção em cobre puro protege contra a perda de sinal.
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus componentes fácil e ergonomicamente confortável.
As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre os componentes e oferecem durabilidade alargada.