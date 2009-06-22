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Cabo estéreo Y

SWA2527W/10

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  • 1,5 m

  • 3,5 mm(M) - 2 RCA(M)

Proteção em cobre puro

A proteção em cobre puro protege contra a perda de sinal.

Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil

Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Ficha moldada para ligações seguras

As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre os componentes e oferecem durabilidade alargada.

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 194.5 kB
  • 21 July 2026

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