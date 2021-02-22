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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SWV5430/10
Experimente uma televisão de alta definição superior
Experimente uma televisão de alta definição superior. Permite ligar o dispositivo móvel diretamente à televisão, ao projetor ou dispositivo móvel. Funciona com porta USB-C 3.1 compatível com o modo alternativo Display Port.
4K a 30 Hz
alta velocidade
1,5 m
Sente-se e desfrute de uma visualização superior com vídeo de 30 fotogramas por segundo. Proporciona-lhe uma experiência de visualização de TV mais fluída.
O revestimento em metal com acabamento entrançado protege o cabo ao aumentar a durabilidade.
Suporta resoluções de vídeo até 4K ou UHD 2160p. Isto permite que a sua apresentação compita com os sistemas de cinema digitais utilizados em salas de cinema.