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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SWV5431/00
Experimente uma televisão de alta definição superior
Experimente uma televisão de alta definição superior. Permite ligar o dispositivo móvel diretamente à televisão, ao projetor ou dispositivo móvel. Funciona com porta USB-C 3.1 compatível com o modo alternativo Display Port.
4K a 60 Hz
alta velocidade
1,5 m
Sente-se e desfrute de uma visualização superior com vídeo de 60 fotogramas por segundo. Proporciona-lhe uma experiência de visualização de TV mais fluída.
O revestimento em metal com acabamento entrançado protege o cabo ao aumentar a durabilidade.