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Descontinuado

Cabo Type-C para HDMI

SWV5431/00

Experimente uma televisão de alta definição superior

Experimente uma televisão de alta definição superior. Permite ligar o dispositivo móvel diretamente à televisão, ao projetor ou dispositivo móvel. Funciona com porta USB-C 3.1 compatível com o modo alternativo Display Port.

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Sente-se e desfrute de uma visualização superior com vídeo de 60 fotogramas por segundo. Proporciona-lhe uma experiência de visualização de TV mais fluída.

Revestimento em metal com cabo entrançado

O revestimento em metal com acabamento entrançado protege o cabo ao aumentar a durabilidade.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

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  • 24 August 2026

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