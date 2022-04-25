ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

        Descontinuado

        Bolsa

        SWW1001/00

        Saco organizador de acessórios eletrónicos universal

        Saco organizador de acessórios eletrónicos para proteger o seu equipamento eletrónico. Design para manter os seu equipamento eletrónico seguro e seco com material à prova de água segundo a norma IPX4. Saco com quatro compartimentos interiores para manter os seus objetos organizados e arrumados.

        Ver todos os benefícios

        Saco organizador de acessórios eletrónicos universal

        • Universal

        Estojo de transporte pode ser utilizado como bolsa ou colocado no seu saco

        Transporte o seu dispositivo no estojo para o proteger em viagem ou utilize-o como camada adicional de proteção dentro do seu saco ou mochila.

        Bolsos interiores para armazenamento seguro

        No interior do estojo, encontrará bolsos ideais para guardar o seu dispositivo móvel, cabos, baterias, cartões de memória e tudo aquilo que precisa de proteger e manter à mão.

        O material à prova de salpicos não significa que pode submergir em água

        O material à prova de salpicos protege os seus suportes multimédia em caso de contacto com humidade ou água.

        Especificações técnicas

        Obter assistência para este produto

        Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

        Críticas

        Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

        • Ofertas exclusivas
        • Acesso antecipado às vendas
        • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

        Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

        • Ofertas exclusivas
        • Acesso antecipado às vendas
        • Dicas sobre estilos de vida saudáveis