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Descontinuado
SWW1001/00
Saco organizador de acessórios eletrónicos universal
Saco organizador de acessórios eletrónicos para proteger o seu equipamento eletrónico. Design para manter os seu equipamento eletrónico seguro e seco com material à prova de água segundo a norma IPX4. Saco com quatro compartimentos interiores para manter os seus objetos organizados e arrumados.
Universal
Transporte o seu dispositivo no estojo para o proteger em viagem ou utilize-o como camada adicional de proteção dentro do seu saco ou mochila.
No interior do estojo, encontrará bolsos ideais para guardar o seu dispositivo móvel, cabos, baterias, cartões de memória e tudo aquilo que precisa de proteger e manter à mão.
O material à prova de salpicos protege os seus suportes multimédia em caso de contacto com humidade ou água.
Críticas