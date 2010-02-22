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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
SWX2112/10
Ligue o seu computador a um monitor
Cabo de alta qualidade optimizado para vídeo de alta resolução
1,8 m
Preto
O compensador de tensão em borracha proporciona uma junção segura e flexível entre o cabo e a ficha.
Rode os conectores facilmente com os seus dedos. Não é necessário utilizar chave de fendas ou outras ferramentas.
As extremidades moldadas evitam o desgaste e aumentam a vida do cabo.