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Descontinuado

Cabo SVGA do monitor

SWX2112/10

Ligue o seu computador a um monitor

Cabo de alta qualidade optimizado para vídeo de alta resolução

Ver todos os benefícios

Vídeo SVGA

Ligue o seu computador a um monitor

  • 1,8 m

  • Preto

Compensador de tensão em borracha

O compensador de tensão em borracha proporciona uma junção segura e flexível entre o cabo e a ficha.

Parafusos de orelhas moldados

Rode os conectores facilmente com os seus dedos. Não é necessário utilizar chave de fendas ou outras ferramentas.

Extremidades moldadas para durabilidade alargada

As extremidades moldadas evitam o desgaste e aumentam a vida do cabo.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Folheto comercial localizado

  • PDF ficheiro, 213.1 kB
  • 20 July 2026

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