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Descontinuado

Auriculares desportivos sem fios

TAA4205BK/00

3.2

| (5) Críticas

Treine de forma inteligente em todas as condições climatéricas.

Tire o máximo partido do seu treino com estes auscultadores desportivos à prova de água. A monitorização de frequência cardíaca ajuda-o a encontrar a sua intensidade e o som energizante mantém-no em movimento. Pode monitorizar o seu progresso na aplicação Philips Headphones.

Ver todos os benefícios

Treine de forma inteligente em todas as condições climatéricas.

  • Monitor de frequência cardíaca incorp.

  • 6 horas de reprodução

  • Encaixe seguro

  • Resist. à água IPX5/à prova transpir.

Treine de forma mais inteligente. Monitor de frequência cardíaca incorporado

Acompanhe a sua frequência cardíaca com o monitor incorporado. Um sensor no auricular monitoriza o seu batimento cardíaco com precisão. Saberá quando ir ao limite e quando repousar. Compatível com aplicações de monitorização de fitness grátis, como o Strava e o Runkeeper, e a aplicação Philips Headphones.

Som energizante. 6 horas de tempo de reprodução durante a monitorização

Corra mais rápido. Salte mais alto. Dê pontapés mais fortes. Obtenha um som cristalino, graves potentes e 6 horas de reprodução, mesmo quando está a monitorizar a sua frequência cardíaca. Um único carregamento demora 2 horas com USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos proporciona-lhe mais uma hora de reprodução.

O ajuste que pretende. Inclui ganchos para as orelhas e abas laterais

Vá com as abas laterais flexíveis de silicone que encaixam, de forma segura, por baixo do rebordo da orelha. Em alternativa, opte pelos ganchos para as orelhas que se adaptam confortavelmente à orelha. Uma seleção de almofadas que lhe permitem criar uma barreira auricular perfeita.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.2

de 5

5

Críticas

4

25/03/2024

Nederland

Nederland

Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!

Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!

Pontos positivos

Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter

Pontos negativos

PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data de utilização 2023-11-25

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data de utilização 2023-11-25

01/08/2023

Nederland

Nederland

waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid

dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod

Pontos positivos

werkt goed in de auto ook handsfree voice controle

Pontos negativos

2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje

Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data de utilização 2022-07-01

Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data de utilização 2022-07-01

10/01/2022

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Degelijk en makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.

Pontos positivos

Eenvoudig

Pontos negativos

Melding batterij leeg

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data de utilização 2020-12-10

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data de utilização 2020-12-10

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