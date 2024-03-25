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Descontinuado
TAA4205BK/00
Treine de forma inteligente em todas as condições climatéricas.
Tire o máximo partido do seu treino com estes auscultadores desportivos à prova de água. A monitorização de frequência cardíaca ajuda-o a encontrar a sua intensidade e o som energizante mantém-no em movimento. Pode monitorizar o seu progresso na aplicação Philips Headphones.
Monitor de frequência cardíaca incorp.
6 horas de reprodução
Encaixe seguro
Resist. à água IPX5/à prova transpir.
Acompanhe a sua frequência cardíaca com o monitor incorporado. Um sensor no auricular monitoriza o seu batimento cardíaco com precisão. Saberá quando ir ao limite e quando repousar. Compatível com aplicações de monitorização de fitness grátis, como o Strava e o Runkeeper, e a aplicação Philips Headphones.
Corra mais rápido. Salte mais alto. Dê pontapés mais fortes. Obtenha um som cristalino, graves potentes e 6 horas de reprodução, mesmo quando está a monitorizar a sua frequência cardíaca. Um único carregamento demora 2 horas com USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos proporciona-lhe mais uma hora de reprodução.
Vá com as abas laterais flexíveis de silicone que encaixam, de forma segura, por baixo do rebordo da orelha. Em alternativa, opte pelos ganchos para as orelhas que se adaptam confortavelmente à orelha. Uma seleção de almofadas que lhe permitem criar uma barreira auricular perfeita.
3.2
de 5
5
Críticas
Poldertoerist
25/03/2024
Nederland
Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!
Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!
Pontos positivos
Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter
Pontos negativos
PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Data de utilização 2023-11-25
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Data de utilização 2023-11-25
von battlefield
01/08/2023
Nederland
waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid
dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod
Pontos positivos
werkt goed in de auto ook handsfree voice controle
Pontos negativos
2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje
Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Data de utilização 2022-07-01
Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Data de utilização 2022-07-01
JerHel
10/01/2022
Nederland
Comprador verificado
Degelijk en makkelijk in gebruik
Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.
Pontos positivos
Eenvoudig
Pontos negativos
Melding batterij leeg
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Data de utilização 2020-12-10
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon
Data de utilização 2020-12-10
Os resultados reais podem variar