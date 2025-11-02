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Descontinuado

Auscultadores open-ear desportivos sem fios

TAA5608BK/00

4.1

| (241) Críticas | 87% recomendam este produto

1 prémio

O utilizador move-se, mas os auscultadores não

Alcance o ritmo desejado com os auscultadores sem fios que não saem do sítio por mais que se mova! Estes auscultadores open-ear desportivos são extremamente leves, confortáveis e resistentes. Além disso, permitem-lhe ouvir tudo o que está a acontecer à sua volta.

Ver todos os benefícios

O utilizador move-se, mas os auscultadores não

  • Design open-ear

  • Condução óssea

  • Chamadas mais nítidas em movimento

  • Luzes de segurança LED

Design open-ear. Mova-se com liberdade

Design open-ear. Mova-se com liberdade

Corra, salte, caminhe! Estes auscultadores open-ear não caem quando se mexe. A fita para o pescoço envolve a parte posterior da cabeça e enrola-se sobre a parte superior das orelhas para manter os auscultadores confortavelmente no lugar: não se movem, mesmo quando estiver a dar o máximo. Além disso, são tão leves que quase não os sentirá.

Condução óssea. Som sem auriculares

Condução óssea. Som sem auriculares

A tecnologia de condução óssea transmite o som através dos ossos do crânio, o que significa que não precisa de colocar um auricular no ouvido ou de utilizar auscultadores que cobrem a orelha. Em vez disso, o som viaja desde as suas maçãs do rosto diretamente para o ouvido interno, e a música surge magicamente na sua cabeça!

Chamadas mais nítidas em movimento. Vão ouvi-lo a si, não ao ruído.

Chamadas mais nítidas em movimento. Vão ouvi-lo a si, não ao ruído.

Durante uma chamada, microfones com formação de feixes captam o som da sua voz com precisão, enquanto um algoritmo de IA elimina o ruído de fundo do mundo ao seu redor. A pessoa com quem está a falar irá ouvi-lo a si, não ao trânsito ou ao ruído das pessoas ao seu lado!

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Imagem de PBTAWARD70

Críticas

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4.1

de 5

241

Críticas

87%

recomendam este produto

02/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!

Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pontos positivos

Excellent product just very poor customer service

Pontos negativos

Hopeless spares as no charger cord available

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones

Data de utilização 2024-10-02

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2024-10-02

20/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great sound and really light

These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!

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09/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great sound, novelty format

Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.

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