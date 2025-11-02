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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
O utilizador move-se, mas os auscultadores não
Alcance o ritmo desejado com os auscultadores sem fios que não saem do sítio por mais que se mova! Estes auscultadores open-ear desportivos são extremamente leves, confortáveis e resistentes. Além disso, permitem-lhe ouvir tudo o que está a acontecer à sua volta.
Design open-ear
Condução óssea
Chamadas mais nítidas em movimento
Luzes de segurança LED
Corra, salte, caminhe! Estes auscultadores open-ear não caem quando se mexe. A fita para o pescoço envolve a parte posterior da cabeça e enrola-se sobre a parte superior das orelhas para manter os auscultadores confortavelmente no lugar: não se movem, mesmo quando estiver a dar o máximo. Além disso, são tão leves que quase não os sentirá.
A tecnologia de condução óssea transmite o som através dos ossos do crânio, o que significa que não precisa de colocar um auricular no ouvido ou de utilizar auscultadores que cobrem a orelha. Em vez disso, o som viaja desde as suas maçãs do rosto diretamente para o ouvido interno, e a música surge magicamente na sua cabeça!
Durante uma chamada, microfones com formação de feixes captam o som da sua voz com precisão, enquanto um algoritmo de IA elimina o ruído de fundo do mundo ao seu redor. A pessoa com quem está a falar irá ouvi-lo a si, não ao trânsito ou ao ruído das pessoas ao seu lado!
Prémios
4.1
de 5
241
Críticas
87%
recomendam este produto
racinglad
02/11/2025
United Kingdom
Comprador verificado
POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!
Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pontos positivos
Excellent product just very poor customer service
Pontos negativos
Hopeless spares as no charger cord available
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Data de utilização 2024-10-02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Data de utilização 2024-10-02
Mikey
20/01/2023
United Kingdom
Parte da promoção
Great sound and really light
These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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TrinityJ
09/01/2023
United Kingdom
Parte da promoção
Great sound, novelty format
Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.
Sim, recomendo este produto
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