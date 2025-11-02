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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Corra em segurança, sinta a liberdade
Descubra uma nova forma de ouvir música enquanto treina! Estes auscultadores desportivos sem fios com condução óssea dão-lhe a liberdade de falar com outros atletas e mantêm a perceção total do que o rodeia. As suas corridas e viagens serão ainda melhores.
Design open-ear
Condução óssea
Leves e resistentes
Classif. IP67: proteção contra pó/água
Com 9 horas de reprodução com um único carregamento, estes auscultadores open-ear com condução óssea sem fios estão sempre consigo durante toda a corrida. Para uma carga completa, o carregamento demora 2 horas através de USB-C. Precisa de um reforço extra? Um carregamento de apenas 15 minutos proporciona-lhe 1 hora adicional de reprodução.
A tecnologia de condução óssea transmite som através dos ossos do crânio, deixando os ouvidos completamente abertos ao ambiente. Desfrute de músicas e podcasts e continue a ouvir os seus pés a bater no trilho ou um automóvel a aproximar-se demasiado de si.
4.1
de 5
242
Críticas
86%
recomendam este produto
racinglad
02/11/2025
United Kingdom
Comprador verificado
POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!
Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pontos positivos
Excellent product just very poor customer service
Pontos negativos
Hopeless spares as no charger cord available
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Data de utilização 2024-10-02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Data de utilização 2024-10-02
Mikey
20/01/2023
United Kingdom
Parte da promoção
Great sound and really light
These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Sim, recomendo este produto
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TrinityJ
09/01/2023
United Kingdom
Parte da promoção
Great sound, novelty format
Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.
Sim, recomendo este produto
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A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.