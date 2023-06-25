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Descontinuado
TAA7306BK/00
Auriculares
Monitor de frequência cardíaca
Ganchos para orelhas ou abas laterais
Limpeza UV
Para treinos de intensidade leve a moderada, as abas laterais flexíveis e amovíveis mantêm a adaptação correta. Quando treinar mais intensamente, os ganchos amovíveis para as orelhas garantem que os auriculares se mantêm no lugar. Escolha a cor do gancho para a orelha ou da aba lateral que combina com o seu estilo.
Treine de forma mais inteligente com um monitor de frequência cardíaca compatível com as aplicações de fitness populares e com a aplicação Philips Headphone. Se a aplicação pretendida suportar atualizações em tempo real, irá obter leituras da frequência cardíaca transmitidas ao ouvido enquanto treina. Saberá quando terá de intensificar ou abrandar o seu treino.
Dê o seu melhor no levantamento de pesos ou na passadeira. Não interessa como liberta a sua dose de endorfinas, estes auscultadores dão-lhe liberdade para transpirar! Quando terminar, basta colocar os auriculares no estojo de carregamento e um ciclo de limpeza UV remove até 99% das bactérias.
2.5
de 5
13
Críticas
Stefan 666
25/06/2023
Sverige
Comprador verificado
Produkten har utmärkta funktioner
Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden
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Esta avaliação foi feita para TAA7306BK True wireless sporthörlurar
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FHK1
16/11/2022
Danmark
Et par solide gode in-ear høretelefoner
Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.
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Esta avaliação foi feita para TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
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Aarhus8000
05/11/2022
Danmark
Philips In-Ear
Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.
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