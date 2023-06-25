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  • Treine de forma mais inteligente
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Descontinuado

Auscultadores desportivos True Wireless

TAA7306BK/00

2.5
| (13) Críticas
Treine de forma mais inteligente
Corra mais rápido. Salte mais alto. Estes auriculares True Wireless desportivos dispõem de ganchos para as orelhas amovíveis para uma adaptação mais segura. O som energizante mantém-no concentrado e o monitor de frequência cardíaca incorporado ajuda-o a treinar em sintonia com o seu corpo.
Ver todos os benefícios

Treine de forma mais inteligente

  • Auriculares

  • Monitor de frequência cardíaca

  • Ganchos para orelhas ou abas laterais

  • Limpeza UV

Ajuste flexível. Ganchos para as orelhas ou abas laterais

Ajuste flexível. Ganchos para as orelhas ou abas laterais

Para treinos de intensidade leve a moderada, as abas laterais flexíveis e amovíveis mantêm a adaptação correta. Quando treinar mais intensamente, os ganchos amovíveis para as orelhas garantem que os auriculares se mantêm no lugar. Escolha a cor do gancho para a orelha ou da aba lateral que combina com o seu estilo.

Ouça o seu corpo. Monitor de frequência cardíaca

Ouça o seu corpo. Monitor de frequência cardíaca

Treine de forma mais inteligente com um monitor de frequência cardíaca compatível com as aplicações de fitness populares e com a aplicação Philips Headphone. Se a aplicação pretendida suportar atualizações em tempo real, irá obter leituras da frequência cardíaca transmitidas ao ouvido enquanto treina. Saberá quando terá de intensificar ou abrandar o seu treino.

Dê o seu máximo e mantenha a frescura. Limpeza UV

Dê o seu máximo e mantenha a frescura. Limpeza UV

Dê o seu melhor no levantamento de pesos ou na passadeira. Não interessa como liberta a sua dose de endorfinas, estes auscultadores dão-lhe liberdade para transpirar! Quando terminar, basta colocar os auriculares no estojo de carregamento e um ciclo de limpeza UV remove até 99% das bactérias.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.5

de 5

13

Críticas

25/06/2023

Sverige

Sverige

Comprador verificado

Produkten har utmärkta funktioner

Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAA7306BK True wireless sporthörlurar

Sim, recomendo este produto

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16/11/2022

Danmark

Danmark

Et par solide gode in-ear høretelefoner

Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.

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Esta avaliação foi feita para TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

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05/11/2022

Danmark

Danmark

Philips In-Ear

Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.

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