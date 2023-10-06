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Descontinuado

Auscultadores desportivos True Wireless

TAA7507BK/00

4.6
| (70) Críticas | 94% recomendam este produto
Sintonize o seu treino
Desde listas de música inspiradoras a chamadas com o seu treinador, estes auscultadores True Wireless irão mantê-lo em movimento. Desfrute de um som soberbo e cancelamento de ruído, para além de um encaixe em que pode confiar, desde as distâncias do dia a dia às grandes corridas, irão manter-se nos seus ouvidos.
Ver todos os benefícios

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  • Som perfeito

  • Cancelamento de ruído Pro

  • Chamadas extremamente nítidas

  • Auriculares com ajuste fiável

Sem preocupações. Até 28 horas de reprodução com o estojo

Sem preocupações. Até 28 horas de reprodução com o estojo

Não se quer preocupar com o carregamento diário? Obtém 7 horas de reprodução e 21 horas adicionais do estojo. Introduza os auriculares no estojo e estes recarregam totalmente em 2 horas. Se precisa de um carregamento rápido, apenas 15 minutos proporcionam uma hora extra. O estojo pode ser carregado sem fios ou através de USB-C.

Chamadas extremamente nítidas, mesmo se estiver vento

Chamadas extremamente nítidas, mesmo se estiver vento

Precisa de atender uma chamada enquanto está a correr? Com estes auscultadores, não precisa de se proteger do vento. Durante uma chamada, dois microfones de IA e um microfone de condução óssea combinam-se para transmitir o som da sua voz de forma clara.

Saia para o exterior. Proteção contra água IPX5

Saia para o exterior. Proteção contra água IPX5

A classificação IPX5 significa que estes auscultadores aguentam com algumas gotas de chuva ou um aguaceiro, pelo que nunca lhe darão uma desculpa para se manter no sofá! Os auscultadores também aguentam com o suor, quando se exercitar no ginásio.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

70

Críticas

94%

recomendam este produto

06/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Very good features

I got these earbuds a few days ago and they are very good. The noise cancelling feature works very well and they a small and portable which is very convenient. I would definately recommended this product for those looking to play sports and lsiten or go on runs.

Pontos positivos

Noise cancelling

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAA7507BK True wireless sports headphones

Sim, recomendo este produto

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01/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

I got the Phillips true wireless headphones to try and absolutely love them. They come in a little headphone case which is cute and you also use the case to charge the headphones which is quick and easy to to with the usb. The headphones themselves have great sound quality and they also are noise cancelling which is great when I'm out . They fit nicely in my ear don't fall out like some headphones do all in all I love them. Definitely recomend them

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Esta avaliação foi feita para TAA7507BK True wireless sports headphones

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21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

These headphones are hands down the best headphones I've ever used. I listened to music all day through these and they're still going strong, the battery life is fantastic. The sound quality is phenomenal , even when turned up fully there is no distortion. I forgot I had them in several times they are so comfortable, and lightweight. I'd happily pay double the rrp price for these, definitely worth every penny. I'd honestly rate them much higher than leading brands

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