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Descontinuado
TAA7507BK/00
Som perfeito
Cancelamento de ruído Pro
Chamadas extremamente nítidas
Auriculares com ajuste fiável
Não se quer preocupar com o carregamento diário? Obtém 7 horas de reprodução e 21 horas adicionais do estojo. Introduza os auriculares no estojo e estes recarregam totalmente em 2 horas. Se precisa de um carregamento rápido, apenas 15 minutos proporcionam uma hora extra. O estojo pode ser carregado sem fios ou através de USB-C.
Precisa de atender uma chamada enquanto está a correr? Com estes auscultadores, não precisa de se proteger do vento. Durante uma chamada, dois microfones de IA e um microfone de condução óssea combinam-se para transmitir o som da sua voz de forma clara.
A classificação IPX5 significa que estes auscultadores aguentam com algumas gotas de chuva ou um aguaceiro, pelo que nunca lhe darão uma desculpa para se manter no sofá! Os auscultadores também aguentam com o suor, quando se exercitar no ginásio.
4.6
de 5
70
Críticas
94%
recomendam este produto
M.P 1501
06/10/2023
United Kingdom
Very good features
I got these earbuds a few days ago and they are very good. The noise cancelling feature works very well and they a small and portable which is very convenient. I would definately recommended this product for those looking to play sports and lsiten or go on runs.
Pontos positivos
Noise cancelling
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Esta avaliação foi feita para TAA7507BK True wireless sports headphones
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Esta avaliação foi feita para TAA7507BK True wireless sports headphones
Bezzie15
01/02/2023
United Kingdom
Parte da promoção
Great headphones
I got the Phillips true wireless headphones to try and absolutely love them. They come in a little headphone case which is cute and you also use the case to charge the headphones which is quick and easy to to with the usb. The headphones themselves have great sound quality and they also are noise cancelling which is great when I'm out . They fit nicely in my ear don't fall out like some headphones do all in all I love them. Definitely recomend them
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Cwbw1985
21/12/2022
United Kingdom
Parte da promoção
Awesome
These headphones are hands down the best headphones I've ever used. I listened to music all day through these and they're still going strong, the battery life is fantastic. The sound quality is phenomenal , even when turned up fully there is no distortion. I forgot I had them in several times they are so comfortable, and lightweight. I'd happily pay double the rrp price for these, definitely worth every penny. I'd honestly rate them much higher than leading brands
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A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.