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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Liberte os seus ouvidos. Ouça tudo.
Corra, pedale, passeie, desfrute! Leves, confortáveis e resistentes, estes auscultadores open-ear desportivos sem fios permitem-lhe ouvir tudo o que se passa à sua volta, assim como a sua música. Desde os parques até às ruas da cidade, os seus treinos tornaram-se ainda melhores.
Design open-ear
Condução óssea
Chamadas nítidas
Luzes de segurança LED
A tecnologia de condução óssea transmite o som através dos ossos do crânio, o que significa que não precisa de colocar um auricular no ouvido ou de utilizar auscultadores que cobrem a orelha. Em vez disso, o som viaja desde as suas maçãs do rosto diretamente para o ouvido interno, e a música surge magicamente na sua cabeça!
Vai correr à chuva? Uma classificação IP66 significa que a sujidade ou um aguaceiro não param estes auscultadores open-ear, que são seguros e fáceis de carregar, mesmo depois de estarem molhados. Basta limpá-los e colocá-los no suporte de carregamento magnético.
Corra à noite. Faça uma caminhada na montanha ao anoitecer. Ou passeie de bicicleta pela floresta. Com uma faixa de luz LED brilhante na parte traseira da fita para o pescoço, ficará visível em ambientes com pouca luz. Pode controlar os LED através da aplicação Philips Headphones ou através do botão para ligar/desligar na fita para o pescoço.
4.1
de 5
241
Críticas
87%
recomendam este produto
racinglad
02/11/2025
United Kingdom
Comprador verificado
POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!
Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pontos positivos
Excellent product just very poor customer service
Pontos negativos
Hopeless spares as no charger cord available
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Data de utilização 2024-10-02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Data de utilização 2024-10-02
Mikey
20/01/2023
United Kingdom
Parte da promoção
Great sound and really light
These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Sim, recomendo este produto
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TrinityJ
09/01/2023
United Kingdom
Parte da promoção
Great sound, novelty format
Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.
Sim, recomendo este produto
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A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.