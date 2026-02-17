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  • Som melhor em todo o seu entretenimento
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  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
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  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento
  • Som melhor em todo o seu entretenimento

SoundBar 2.0

TAB5109/10

3.3

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Som melhor em todo o seu entretenimento

Não importa o que gosta de ver ou jogar. Agora vai gostar ainda mais! Este SoundBar de perfil fino com um design incrivelmente fantástico proporciona-lhe vozes mais nítidas e efeitos de som superiores. A sofisticada tecnologia de áudio cria uma experiência de som envolvente, independentemente do que estiver a ver.

Ver todos os benefícios

Som melhor em todo o seu entretenimento

  • 2.0 canais

  • 120 W máx., HDMI ARC

  • DTS Virtual: X

  • Dolby Digital Plus

Som de TV simplesmente melhor

Som de TV simplesmente melhor

Os 2.0 canais deste SoundBar e a tecnologia de áudio envolvente conferem novos níveis de som a tudo o que adora. Os quatro modos de equalização permitem escolher um estilo de som que combine com o que está a ver. Além disso, se ativar a função de melhoria do diálogo, as vozes ficam mais claras em qualquer modo.

DTS Virtual:X para um som 3D envolvente em qualquer divisão

DTS Virtual:X para um som 3D envolvente em qualquer divisão

A compatibilidade com o DTS Virtual:X transforma o som do seu televisor, trazendo-lhe uma experiência de som 3D virtual, independentemente do que estiver a passar no ecrã! Não precisa de colunas adicionais e funciona em qualquer divisão: ligue-o através do telecomando do SoundBar ou da aplicação Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Som cinematográfico em casa

Dolby Digital Plus. Som cinematográfico em casa

Desfrute de um lugar na primeira fila para todos os dramas que vê. Este SoundBar compatível com Dolby Digital Plus proporciona-lhe uma experiência de som surround sem necessidade de colunas adicionais. Irá ouvir, e sentir, a diferença.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.3

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2

17/02/2026

France

France

PARFAIT POUR UN SALON!

Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)

Pontos positivos

Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone

Pontos negativos

Rien vu le prix

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

30/04/2026

Deutschland

Deutschland

Spitze

Esta avaliação foi feita para TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

Esta avaliação foi feita para TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit schlecht

Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten

Esta avaliação foi feita para TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

Esta avaliação foi feita para TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

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