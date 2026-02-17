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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Som melhor em todo o seu entretenimento
Não importa o que gosta de ver ou jogar. Agora vai gostar ainda mais! Este SoundBar de perfil fino com um design incrivelmente fantástico proporciona-lhe vozes mais nítidas e efeitos de som superiores. A sofisticada tecnologia de áudio cria uma experiência de som envolvente, independentemente do que estiver a ver.
2.0 canais
120 W máx., HDMI ARC
DTS Virtual: X
Dolby Digital Plus
Os 2.0 canais deste SoundBar e a tecnologia de áudio envolvente conferem novos níveis de som a tudo o que adora. Os quatro modos de equalização permitem escolher um estilo de som que combine com o que está a ver. Além disso, se ativar a função de melhoria do diálogo, as vozes ficam mais claras em qualquer modo.
A compatibilidade com o DTS Virtual:X transforma o som do seu televisor, trazendo-lhe uma experiência de som 3D virtual, independentemente do que estiver a passar no ecrã! Não precisa de colunas adicionais e funciona em qualquer divisão: ligue-o através do telecomando do SoundBar ou da aplicação Philips Home Entertainment.
Desfrute de um lugar na primeira fila para todos os dramas que vê. Este SoundBar compatível com Dolby Digital Plus proporciona-lhe uma experiência de som surround sem necessidade de colunas adicionais. Irá ouvir, e sentir, a diferença.
3.3
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
Pfi4
17/02/2026
France
PARFAIT POUR UN SALON!
Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)
Pontos positivos
Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone
Pontos negativos
Rien vu le prix
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB5109 Barre de son 2.0
Date of Use 2026-01-17
Sou zu
30/04/2026
Deutschland
Spitze
Esta avaliação foi feita para TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Esta avaliação foi feita para TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-03-28
Zebra28oootqttqzqb
20/07/2026
Deutschland
Haltbarkeit schlecht
Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten
Esta avaliação foi feita para TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20
Esta avaliação foi feita para TAB5109 Soundbar 2,0
Date of Use 2026-07-20