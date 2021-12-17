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  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia do controlo remoto
  • Fotografia do controlo remoto
  • Desenho lateral do conector
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  • Fotografia alternativa do produto
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Descontinuado

SoundBar 3.1 com subwoofer sem fios

TAB8805/10

2.8

| (21) Críticas

Som cinematográfico potente

Desfrute ainda mais das noites de cinema com este potente SoundBar com subwoofer sem fios. O áudio 3D envolvente da Dolby Atmos coloca-o no centro da cena. A compatibilidade com Play-Fi facilita a criação de uma verdadeira sensação de som surround.

Ver todos os benefícios

Som cinematográfico potente

  • Subwoofer sem fios de 400 W (máx.)

  • Dolby Atmos®

  • Compatível com DTS Play-Fi

  • Liga-se aos assistentes de voz

SoundBar inteligente. Cinematicamente potente

SoundBar inteligente. Cinematicamente potente

Este SoundBar oferece 300 W de som rico a tudo o que vê e a todas as faixas que adora. 3.1 canais enchem qualquer divisão com bandas sonoras mágicas, efeitos estrondosos e diálogos nítidos. O subwoofer sem fios aumenta o impacto a cada explosão e a cada batida.

Dolby Atmos. Aumenta a emoção

Dolby Atmos. Aumenta a emoção

Aumente o drama, independentemente do que estiver a ver. Esta Soundbar compatível com Dolby Atmos reproduz a profundidade e a altura, criando um som surround tridimensional virtual que flui por cima e à sua volta.

Play-Fi. Desde áudio para várias divisões a som surround

Play-Fi. Desde áudio para várias divisões a som surround

A compatibilidade com Easy Play-Fi torna este SoundBar na estrela da sua configuração para várias divisões. Pode sincronizar colunas compatíveis com Play-Fi para áudio em várias divisões ou até criar um verdadeiro sistema de som surround — tudo através da aplicação Philips Sound ou da aplicação Play-Fi.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.8

de 5

21

Críticas

4

17/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound

Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.

Pontos positivos

Lots of features great sound looks smart sat under tv

Pontos negativos

None

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Data de utilização 2020-11-17

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Data de utilização 2020-11-17

24/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Sound is amazing

I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.

Pontos positivos

Great sound

Pontos negativos

Slightly larger than previous soundbar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Data de utilização 2021-10-24

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Data de utilização 2021-10-24

11/01/2022

France

France

Compatible avec tout

Un son parfait m, suffisant pour un salon de 20 m2. Compatible avec air play et Google Home il est facile de basculer sa musique d’un appareil vers sa barre de son. Le son porte bien et le simuli Dolby Atmos est fantastique avec une Apple TV. Bref très heureux de mon achat

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil

Data de utilização 2021-07-11

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil

Data de utilização 2021-07-11

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