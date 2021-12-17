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Descontinuado
TAB8805/10
Som cinematográfico potente
Desfrute ainda mais das noites de cinema com este potente SoundBar com subwoofer sem fios. O áudio 3D envolvente da Dolby Atmos coloca-o no centro da cena. A compatibilidade com Play-Fi facilita a criação de uma verdadeira sensação de som surround.
Subwoofer sem fios de 400 W (máx.)
Dolby Atmos®
Compatível com DTS Play-Fi
Liga-se aos assistentes de voz
Este SoundBar oferece 300 W de som rico a tudo o que vê e a todas as faixas que adora. 3.1 canais enchem qualquer divisão com bandas sonoras mágicas, efeitos estrondosos e diálogos nítidos. O subwoofer sem fios aumenta o impacto a cada explosão e a cada batida.
Aumente o drama, independentemente do que estiver a ver. Esta Soundbar compatível com Dolby Atmos reproduz a profundidade e a altura, criando um som surround tridimensional virtual que flui por cima e à sua volta.
A compatibilidade com Easy Play-Fi torna este SoundBar na estrela da sua configuração para várias divisões. Pode sincronizar colunas compatíveis com Play-Fi para áudio em várias divisões ou até criar um verdadeiro sistema de som surround — tudo através da aplicação Philips Sound ou da aplicação Play-Fi.
2.8
de 5
21
Críticas
Mikelew
17/12/2021
United Kingdom
Great sound
Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.
Pontos positivos
Lots of features great sound looks smart sat under tv
Pontos negativos
None
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Data de utilização 2020-11-17
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Data de utilização 2020-11-17
Tropiben
24/11/2021
United Kingdom
Sound is amazing
I just upgraded my soundbar as my previous one wasn't connecting particularly well with my new OLED TV. Only used it today but the sound and power from this is second to none for the price and is far more superior to previous soundbar I've had.
Pontos positivos
Great sound
Pontos negativos
Slightly larger than previous soundbar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Data de utilização 2021-10-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Data de utilização 2021-10-24
Hiro566
11/01/2022
France
Compatible avec tout
Un son parfait m, suffisant pour un salon de 20 m2. Compatible avec air play et Google Home il est facile de basculer sa musique d’un appareil vers sa barre de son. Le son porte bien et le simuli Dolby Atmos est fantastique avec une Apple TV. Bref très heureux de mon achat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil
Data de utilização 2021-07-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAB8805 Barre de son 3.1 avec caisson de basses sans fil
Data de utilização 2021-07-11