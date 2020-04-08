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Descontinuado
TABH305BK/00
Graves fortes e arrojados. Sem distrações.
Sintonize as suas músicas com graves fortes e arrojados. Elimine as distrações com o cancelamento ativo do ruído (ANC). Estes auscultadores on-ear sem fios são perfeitos para as batidas de que mais gosta. Um único carregamento proporciona-lhe até 15 horas de reprodução, mesmo com o ANC ligado.
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Dobragem total
O cancelamento ativo de ruído (ANC) garante que o ruído do comboio não interfere com a batida da música. Quer silêncio? Basta ativar o ANC sem reproduzir música. Obtenha até 15 horas de reprodução com ANC ligado e 18 horas de reprodução com o ANC desligado. O tempo de carregamento é de apenas 2 horas através de USB.
Leve a pista de dança consigo. Os diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm mantêm o som nítido e os graves fortes.
Com um peso de apenas 145,5 g, estes auscultadores on-ear sem fios permitem-lhe dar vida aos graves com um conforto autêntico. O aro para a cabeça é facilmente ajustável e tão leve que quase não notará que está a utilizá-lo. As proteções para ouvidos são macias e o seu ângulo pode ser alinhado até obter uma adaptação perfeita.
4.3
de 5
3
Críticas
Marcos43
08/04/2020
España
encantado
había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.
Pontos positivos
relación calidad precio
Pontos negativos
autonomía un poco corta
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Data de utilização 2019-03-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Data de utilização 2019-03-08
Trombine
09/03/2022
France
Comprador verificado
C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie
Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.
Pontos positivos
Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.
Pontos negativos
Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Data de utilização 2021-02-09
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Data de utilização 2021-02-09
Remigias
23/08/2020
Nederland
Geluid super maar connectivity niet
Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon
Pontos positivos
geluid
Pontos negativos
connectivity
Esta avaliação foi feita para TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Data de utilização 2019-07-23
Esta avaliação foi feita para TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Data de utilização 2019-07-23
Os resultados reais podem variar