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Descontinuado

Auscultadores sem fios com cancelamento de ruído

TABH305BK/00

4.3

| (3) Críticas

Graves fortes e arrojados. Sem distrações.

Sintonize as suas músicas com graves fortes e arrojados. Elimine as distrações com o cancelamento ativo do ruído (ANC). Estes auscultadores on-ear sem fios são perfeitos para as batidas de que mais gosta. Um único carregamento proporciona-lhe até 15 horas de reprodução, mesmo com o ANC ligado.

Ver todos os benefícios

Graves fortes e arrojados. Sem distrações.

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

  • Dobragem total

15 horas de reprodução com cancelamento ativo de ruído (ANC) ligado

O cancelamento ativo de ruído (ANC) garante que o ruído do comboio não interfere com a batida da música. Quer silêncio? Basta ativar o ANC sem reproduzir música. Obtenha até 15 horas de reprodução com ANC ligado e 18 horas de reprodução com o ANC desligado. O tempo de carregamento é de apenas 2 horas através de USB.

Graves fortes. Diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm

Leve a pista de dança consigo. Os diafragmas acústicos em neodímio de 32 mm mantêm o som nítido e os graves fortes.

O peso é de apenas 145,5 g. Pouco peso. Muita música.

Com um peso de apenas 145,5 g, estes auscultadores on-ear sem fios permitem-lhe dar vida aos graves com um conforto autêntico. O aro para a cabeça é facilmente ajustável e tão leve que quase não notará que está a utilizá-lo. As proteções para ouvidos são macias e o seu ângulo pode ser alinhado até obter uma adaptação perfeita.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

3

Críticas

4
2
1

08/04/2020

España

España

encantado

había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.

Pontos positivos

relación calidad precio

Pontos negativos

autonomía un poco corta

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Data de utilização 2019-03-08

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Data de utilização 2019-03-08

09/03/2022

France

France

Comprador verificado

C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie

Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.

Pontos positivos

Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.

Pontos negativos

Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Data de utilização 2021-02-09

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Data de utilização 2021-02-09

23/08/2020

Nederland

Nederland

Geluid super maar connectivity niet

Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon

Pontos positivos

geluid

Pontos negativos

connectivity

Esta avaliação foi feita para TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Data de utilização 2019-07-23

Esta avaliação foi feita para TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Data de utilização 2019-07-23

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