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Descontinuado

Auriculares com fios

TAE2146BK/00

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Graves dinâmicos

Diafragmas potentes de 10 mm para obter graves dinâmicos e som nítido. Microfone integrado no fio e botão para atender para facilitar a realização de chamadas.

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Ouça música e converse

Graves dinâmicos

  • Ficha USB-C

  • Diafragmas de 10 mm

  • Auscultadores com design posterior fechado

Especificações técnicas

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4.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

01/09/2024

France

France

Très bon rapport qualité prix

Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!

Pontos positivos

Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.

Pontos negativos

Design un peu simple et vieillot.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Data de utilização 2024-08-01

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Data de utilização 2024-08-01

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