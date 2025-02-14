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Descontinuado

Auriculares com microfone

TAE5008BL/00

Sinta os graves.

Desfrute de graves potentes em todas as suas músicas. Estes auriculares proporcionam um ajuste confortável e o comando no fio permite percorrer as listas de reprodução facilmente. Perfeitos para quando recebe uma chamada e os graves da sua música favorita estão prestes a rebentar!

Ver todos os benefícios

Sinta os graves.

  • Graves profundos

  • Auriculares leves ajustáveis

  • Comando no fio com 3 botões

  • Conetor USB-C

Graves poderosos. Som nítido independentemente do que estiver a ouvir

O que seria da vida em movimento sem a companhia das suas faixas favoritas? Estes auscultadores oferecem graves fortes e arrojados através de diafragmas potentes de 10 mm. Desfrute de uma audição confortável graças aos auriculares que garantem um ajuste perfeito.

O DAC incorporado melhora a qualidade de som

Respeite as suas listas de música com a qualidade de som que merecem. Estes auscultadores dispõem de DAC incorporado que melhora a qualidade do que ouve. Desfrute de cada segundo das músicas que adora.

Desfrute da sua música durante todo o dia com todo o conforto

Um tubo acústico oval e três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis criam um isolamento perfeito sem interrupções. Desfrute de conforto durante todo o dia.

Especificações técnicas

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  1. A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.