Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
TAE5008BL/00
Sinta os graves.
Desfrute de graves potentes em todas as suas músicas. Estes auriculares proporcionam um ajuste confortável e o comando no fio permite percorrer as listas de reprodução facilmente. Perfeitos para quando recebe uma chamada e os graves da sua música favorita estão prestes a rebentar!
Graves profundos
Auriculares leves ajustáveis
Comando no fio com 3 botões
Conetor USB-C
O que seria da vida em movimento sem a companhia das suas faixas favoritas? Estes auscultadores oferecem graves fortes e arrojados através de diafragmas potentes de 10 mm. Desfrute de uma audição confortável graças aos auriculares que garantem um ajuste perfeito.
Respeite as suas listas de música com a qualidade de som que merecem. Estes auscultadores dispõem de DAC incorporado que melhora a qualidade do que ouve. Desfrute de cada segundo das músicas que adora.
Um tubo acústico oval e três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis criam um isolamento perfeito sem interrupções. Desfrute de conforto durante todo o dia.
Críticas
A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.